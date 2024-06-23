綠指配合中共演出 朱立倫：民進黨只會抹黑抹紅

國民黨今天在高雄舉辦「國會改革說明會」，黨主席朱立倫說，民進黨墮落到只會抹黑、抹紅，國會改革法案是幾十年來民進黨的主張，「今天他們執政了，換了位置就換了腦袋」。

立法院日前否決國會職權修法覆議案，藍綠兩黨持續至全台宣講。朱立倫今天到國民黨高雄市黨部參加國會改革說明會，會前聯訪時媒體提問「民進黨秘書長林右昌稱國民黨、民眾黨賣力配合共產黨演出」。

「除了抹黑、抹紅，民進黨還會什麼？」朱立倫回應，民進黨墮落到除了抹黑、就是抹紅，民進黨為了保障自己政黨利益，怕弊案被揭露，不斷抹黑、抹紅在野黨，「請問讓正義、陽光照進國會，國會改革讓民主提升，這不是民進黨蔡英文、陳水扁和賴清德的主張嗎？」

針對總統賴清德成立三大委員會，朱立倫指出，過去前總統馬英九曾經要成立委員會，當時民進黨說這是總統擴權，總統變成太上皇，「請問今天賴清德做同樣的事，他不是太上皇，不是擴權嗎？」

朱立倫更說，三大委員會如何跟行政院釐清相關權責，「以後立法委員是要質詢各部會，還是質詢各委員會？還是要請委員會召集人賴清德到立院備詢？」

說明會上，朱立倫一一介紹立委柯志恩、陳菁徽、林倩綺、許宇甄等人，他說，這次國民黨立委戰力十足，就是要推動國會改革，讓陽光照進國會，「民進黨拚生死不要讓法案通過，就是怕弊案曝光。」

朱立倫也說，改革法案的內容是每個民主國家都有的，有立委統計，民進黨立委有84%過去曾連署國會改革法案，「這些人就是怕弊案被查到底」，國民黨是為了台灣公平、正義，跟中共完全沒關係。

朱立倫強調，除了國會改革法案外，國民黨團也拚財政收支劃分法，財劃法已逾25年未修，民進黨現在又說要從長計議，就是不要修法，「民進黨把錢抱住，要怎麼分配就怎麼分配，根本是集權又集錢。」

柯志恩說，她要破除幾個謠言，民進黨跟大家說國會改革法案如果通過，全民都會被叫去立法院問話，「我要跟大家說立法院沒那麼大」，立委最大的責任是監督和制衡，全世界最大的都是行政權。

陳菁徽則說，中央政府推動數位身分證已經花了新台幣14億元，這些裝備還要吹冷氣、每年要繼續繳錢，最近有委員調閱資料發現，整本內容都是黑底、還要密碼，「這不是藐視國會，是羞辱國會、羞辱全台人民。」

國民黨今天下午也將在鳳山區北極殿舉辦「反貪腐查弊案」國會改革說明會。