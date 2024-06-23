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美國務院副助卿低調訪台 與台討論反擊聯大2758決議文

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片

台美代表日前在台北舉行「國際組織議題工作階層會議」，針對美方協助台灣參與聯合國體系及其他國際組織進行討論。知情人士證實有兩位國務院副助卿也來台，並與外交部長林佳龍面對面交流。據了解，台美雙方有意對中方持續利用聯合國大會第2758號決議文排擠台灣的立場做出反擊，期待能夠強化美方與我國駐外館處的合作，讓台灣參與國際組織上轉守為攻。

中國大陸近期進一步限縮我國參與國際組織空間，日前公布一項懲治「台獨分裂國家、煽動分裂國家」的意見，其中規定，透過推動台灣加入僅限主權國家參加的國際組織，或對外進行官方往來，以及在新聞傳媒「歪曲、篡改台灣是中國一部分」的行為，都屬分裂國家罪。有涉外人士也指出，中國大陸近一兩年來主打聯大2758號決議文的論述，企圖在法律戰上站穩陣腳，排除我國繞過對岸參與國際組織的可能性。

台美國際組織議題工作階層會議21日在台北舉行，雙方就協助台灣有意義參與聯合國體系及其他國際組織進行實質且具建設性的討論，美方在會中重申支持我國有意義參與包括「世界衛生組織」（WHO）及「國際民航組織」（ICAO）在內的聯合國體系。雙方同意繼續緊密合作，透過創意方式擴大及強化國際支持力量，爭取進展及突破。

據了解，有兩位美國國務院副助卿也低調訪台，並與林佳龍會面，雙方拓展台灣參與國際組織的空間交換意見，美方並表達願意與我國駐外館處合作，一同在2758號決議文上重申立場、站穩共同陣線。據了解，外交部的態度也非常積極，希望能在2758號決議文的法律戰上，不再落入被動，期盼能轉守為攻，堅信台灣也必須拿出做法。

聯合國

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