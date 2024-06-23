柯文哲護黃國昌指民進黨變了 林右昌反譏柯是在說自己
民眾黨主席柯文哲心疼立委黃國昌淪為綠營箭靶，並說真正沒有變的是黃國昌，變的是民進黨。民進黨秘書長林右昌今在基隆回應，民眾黨過去號稱白色力量，現在向藍軍來傾斜，大家覺得很不值，柯文哲講的其實剛好是自己。
民眾黨昨晚在台北榮星花園辦活動，柯文哲在黃國昌演說之後壓軸登場。柯對賴清德總統過去4個月來的評語是「正事不幹，只有製造對立、製造仇恨」，並說從2016年到現在，真正沒有變的是黃國昌，變的是民進黨，「黃國昌實在是辛苦了」。
林右昌今天上午到基隆出席「反濫權 護民主」活動時說，柯文哲說話通常都在說反話，民進黨過去執政8年到現在，其實做了非常多福國利民的政策，民進黨一向就是做實事。
林右昌表禦，變的是誰大家非常清楚，不只是黃國昌，其實包括民眾黨，過去號稱是白色的力量，但是大家現在看到全部向國民黨、向藍軍傾斜，變成是附隨組織，甚至有人說是「小藍」，這樣子大家覺得很不值。柯文哲說的剛好是反話，而且其實也剛好是他自己。
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