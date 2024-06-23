藍營批釋憲包圍立院？吳思瑤：做賊喊捉賊
立法院日前表決否決「國會改革法案」的覆議案，執政黨接下來將全面聲請釋憲。對於國民黨批評是透過釋憲包圍立院，民進黨立院黨團吳思瑤反批，國民黨的說法是「打人喊救人，做賊喊抓賊」。
吳思瑤表示，藍白聯手推動國會擴權法案，破壞憲法權力分立原則，各個憲政機關的權限被剝奪戕害，聲請釋憲是不得不的救濟手段，也是憲法賦予的權利，國民黨卻不思反省，居然說聲請釋憲是在包圍立法院，認為這樣說法是「打人喊救人，做賊喊抓賊」。
吳思瑤質疑說，藍白可以違憲修法，別人不能聲請釋憲來提起救濟嗎？批評國民黨是加害者卻不思反省，還要檢討受害人，豈有此理！
她指出，現在看到國民黨變本加厲，揚言反制大法官，要刪除司法院預算，這又是再一次的國會濫權，透過預算權來傷害其他憲政機關的權利，而且是不合理的濫權，拿預算權來威脅他人。
吳思瑤強調，我們相信憲法會守護國家，憲法會保護國人，民進黨團支持大法官，也相信大法官會依憲法精神，公正合宜地做出最終判決。
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