禁伐補償條例遲未公告是為覆議做準備？　政院再否認

立法院6月4日通過「再生醫療雙法」、「原住民保留地禁伐補償條例」等4個法案，藍營質疑，總統府遲未公告禁伐條例修正案，是在為行政院覆議做準備，遭政院否認，由於今天就是法定提出覆議的最後一天，據本報掌握，目前政院確定沒有覆議規畫。

禁伐補償條例修法通過後，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃3萬元提升至6萬元，但所需經費佔原民會總預算20％，被質疑排擠其他預算。民進黨團主張，預算編列是行政院的權利，不能強制為之，修法有違憲之虞。

國民黨立委李彥秀周四質疑行政院疑似要對禁伐條例提出覆議，但行政院長卓榮泰拒絕回答，僅說，這和今天議案無關。

行政院發言人陳世凱則在周五院會強調，立法院三讀修正後的禁伐條例，原民會也提到此部分恐造成預算上排擠到其他族人的資源，但政府仍會在能力範圍內排除萬難，持續推動原住民族的相關政策，「目前行政院這邊沒有提出覆議的規劃」。

憲法增修條文規定，行政院對立法院決議的法律、預算、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。據悉，立法院於6月14日將禁伐條例修正條文送抵行政院，6月23日正是第10天，若今天未提出覆議，就超過法定期限。

不過，政院今日仍否認有此規畫。相關官員指出，全國原住民目前有60幾萬人，提出禁伐補償者約5萬多人，補償額度翻倍後，支出將多出20幾億，原民會必須考量整個資源配置，未來行政院、主計總處和原民會將持續溝通，思考如何合理分配。