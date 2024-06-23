白不挺藍罷免修法？ 柯文哲：天下本無事、別去搞罷免

立法院國民黨團提案修法提高選罷法門檻，民眾黨主席柯文哲今與妻子陳佩琪到台南參訪時受訪，媒體詢問民眾黨是否不支持藍營版本、是做切割？柯文哲說，黨團會再討論，但現階段若不搞罷免，就不用去動法律， 「天下本無事，本來你們不要故意去罷免，阿不就好了嗎？」

柯文哲今聯訪聚焦國會改革，媒體提問，國會改革綠營一定會提釋憲，國民黨主席朱立倫說是擔心被查弊才要提釋憲，柯認同嗎？

柯文哲說，國會改革法案特別是聽證權跟調查權，哪一樣不是民進黨當年的主張？所以替黃國昌申冤，「過去12年沒有變的是黃國昌，變的是民進黨」，當年黃國昌主張要國會改革，現在黃還是主張要國會改革，反而是當年民進黨說要國會改革，現在說不要了，所以變得是民進黨、不是黃國昌，甚至有時候要罵背棄台灣人民的是民進黨。

柯文哲也說，「一旦有聽證調查權，我看民進黨錯咧等，現在跟他們索取資料，上面都畫黑線、都塗黑，這要怎麼查？」現在國會有聽證調查權，以後再這樣不交資料或封存的就困難了。

媒體也詢問藍營提選罷法修法，民眾黨內是否有不同聲音？柯文哲先批評，過去這半年要給民進黨寫個評語，是「正事不幹，只是製造對立、製造仇恨」，台灣要面對的問題很多，怎麼每天在搞那些對立、仇恨、抗爭，台電兩年虧4千億，電到底有沒有問題，不要看黃仁勳來台灣旋風很熱鬧，大家不要忘記AI是高耗電產業，半導體已高耗電，AI來再高耗電，電到底夠還不夠？核三真的要停掉嗎？這種問題要先解決，包括他是醫界出生就很清楚，醫院護理師不足要關閉病房，還有健保點值要1元或0.9元，不管哪個都有問題，因為總額被打破、醫療費用很難控制，「我的意思是，每天要應付問題很多，正事不幹，每天都是在那邊」。

柯文哲指出，有跟立院黨團講過，應該還是民生法案優先，就算會跟政治比較沾上邊，也是媒體改革或司法改革要先處理。

媒體追問會支持國民黨選罷法提高門檻的修法？柯文哲說，不要有人故意去操弄、操作罷免案，很少會有罷免，現在一定是民進黨去罷免國民黨，國民黨去罷免民進黨，再來說罷免門檻要不要調高，我的意思是，「天下本無事，本來你們不要故意去罷免，阿不就好了嗎？」

媒體再追問，選罷法不支持國民黨版本，是跟藍營作切割？柯文哲說，立院黨團會再討論，現階段不搞罷免，就不用去動法律，雙方故意要動作一大堆才要去，常常是這樣，天下本無事，庸人自擾之。