國會改革釋憲大戰／綠酸配合中國 朱立倫批民進黨墮落、害怕弊案被揭露

國會改革法案覆議未通過，民進黨將提出釋憲，民進黨秘書長林右昌昨批藍白賣力配合中國演出。國民黨主席朱立倫今回應，民進黨墮落到除了抹黑就是抹紅，根本是為保障政黨利益，害怕弊案被揭露。至於賴清德總統要成立三大委員會，朱立倫表示，前總統馬英九過去要成立委員會曾被民進黨質疑「擴權變成太上皇」，賴清德今天也做同樣的事情。

國會改革法案覆議案遭否決，陸方宣布懲戒台獨分子，林右昌批評藍白配合演出。朱立倫表示，民進黨墮落到除了抹黑就是抹紅，為了保障其政黨利益，為了怕這些弊案被揭露，不斷抹黑抹紅在野黨；為讓正義陽光照進國會，讓民主提升而做國會改革，讓國會擁有調查權、聽證權，這不是幾十年來民進黨蔡英文、陳水扁、賴清德的主張嗎？

朱也說，民進黨今天執政後換位子、換腦袋，「林右昌別忘記，你們的前輩們都這樣說，如再講違憲、抹紅、配合北京，那真的是太墮落了」。

針對賴清德主張在總統府成立三大委員會，朱立倫說，過去馬英九曾經要成立委員會，民進黨說這完全是總統擴權變成太上皇，「請問今天賴清德做同樣的事情，他不是太上皇，他不是擴權嗎？」未來如何跟行政院釐清相關權責，以後立法委員是要質詢各部會，還是質詢各委員會，委員會的主任委員賴清德要到立法院備詢嗎？此點未來憲政體制要討論。

記者提問，國民黨下會期打算修選罷法，內部是否有雜音，而且民眾黨也不挺。朱立倫表示，所有的法案都要經過詳細討論，很多委員都有不同意見，社會對許多法案都會提出來，尊重各委員會的討論跟黨團最後決議，目前都還沒成型。

國民黨雙北活動在黨中央及科學院，被質疑「在冷氣房取暖」。朱說，台灣天氣這麼熱，民進黨也都是在室內舉辦，何況青島東路辦活動，國民黨是在艷陽下舉辦，藍鷹都站在艷陽下，民進黨還有帳篷還有冷氣可以吹。