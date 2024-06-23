國民黨想提高罷免門檻 吳思瑤：民眾黨應不會配合

國民黨立委許宇甄提出「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，主張就職一年內不得罷免，且罷免同意票數要大過於當選的票數。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，這是站在民意的對立面，並認為民眾黨這次應該不會成為國民黨的附隨組織。

吳思瑤說，罷免是憲法賦予人民的基本權利，可以針對不適任的首長，或是民代來發動罷免；現在國民黨的立委首當其衝，面臨可能被發動罷免的威脅，所以國民黨要修正選罷法，以增加人民行使罷免的難度，也是限縮憲法賦予人民的權利。

吳思瑤強調，修法是站在民意的對立面。並認為針對這樣高度爭議性跟政治性的修法，民眾黨的立場再次成為關鍵，並判斷民眾黨的8席立委都是不分區立委，不會受到罷免的威脅，預料民眾黨應該不至於再度配合國民黨成為附隨組織，甚至為國民黨作嫁，再次成為政治的陪祭品。

吳思瑤並奉勸國民黨，憲法賦予人民的權利是神聖不可侵犯的，切莫為了自己的政治意圖，再進行惡法濫權的修法，國民黨提出這樣的一個法案應該三思而後行。