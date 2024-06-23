快訊

捷運亂象再+1！男女「翹腳連線」擋通道 路人看傻：只讓一點點點…

不是所有食物都適合 食譜網站分享4種食材千萬別用鑄鐵鍋烹煮

陸發布懲治台獨 柯文哲批豬隊友 「讓台灣離美國愈近」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）今與妻子陳佩琪（右）到台南參訪。記者謝進盛／攝影
民眾黨主席柯文哲（左）今與妻子陳佩琪（右）到台南參訪。記者謝進盛／攝影

中國大陸公布懲治台獨，涉及分裂國家者最重可判死刑，民眾黨主席柯文哲今與妻子陳佩琪到台南參訪，被媒體問及此事，柯說，常說共產黨是台灣的豬隊友，做這動作只讓台灣人跑得更遠，甚至離美國愈來愈近，不是這樣嗎？

媒體今聯訪詢問，前幾天立院民進黨團總召柯建銘、民進黨秘書長林右昌都有提到，國會民眾黨的表現，好像是配合中共演出，如何看此說法？柯文哲反擊說，為什麼民進黨有人說綠共？北京貼人家標籤說台獨，民進黨現在也是每天在貼人家標籤說什麼中共同路人，「所以我跟人家講，民進黨跟共產黨怎麼很像，哪裡是很像，根本是一模一樣」。

媒體詢問，中國大陸公布針對台獨分子最重可以處死刑，其中用公民選票改變台灣不是中國一部分、投票選總統可能也觸法，對此，柯文哲說，我們常說共產黨是台灣的豬隊友，中共常常再想奇怪，給惠台幾個政策一大堆，台灣人怎麼愈跑愈遠，就是這樣啊，動不動去搞這個幹什麼？「你以為你這樣講台灣人就會怕了？還是往大陸靠過去？不會麻，你做這動作只讓台灣人跑得更遠，甚至離美國愈來愈近，不是這樣嗎？」

柯文哲於北市長卸任前辦的最後一場雙城論壇，因違反議會附帶決議不予核銷107萬元費用，媒體今也問陳佩琪再臉書提到，共軍擾台更頻繁，雙城論壇還要繼續辦？還是請蔣市長自費？

柯文哲指出，這就是政治操作，當時在議會就說，如果共機繞台，雙城論壇就不要辦了，現在比那時繞得更多，如果用同樣標準，那現在到底要不要辦？所以還是回到那句話，「正事不幹，每天再搞對立，我當時說共機繞台雙城就不辦，那現在不是繞得更多嗎？那辦還是不辦？應丟回去台北市議會國民兩黨議員自己去，每天都再自打臉就對了」。

媒體也問對於賴清德總統成立3個委員會看法，柯文哲說，還是那句話，正事不幹，每天都做什麼東西，3個委員會以後誰要決策，決策是誰做的、誰要負責，這先講清楚，到底要怎麼運作？成立委員會是要做什麼？「重點不是成立委員會，重點是你要做什麼，政治運作基礎是什麼？」

台灣人 柯文哲 民進黨

延伸閱讀

柯文哲力挺12年沒變 黃國昌：不像民進黨有權力忘初衷

綠批國會改革為擴權 柯文哲嗆賴總統設3大委員會才是擴權

政院覆議失敗 柯文哲嘆：不會是執政黨政治操作終點

柯文哲雙城論壇107萬恐自付 黃珊珊：同樣標準對蔣萬安

相關新聞

民進黨全黨殺一人？ 黃揚名曝這人被罷免就慘了：藍營恐一路潰敗

罷免基隆市長謝國樑第二階段連署，預計6月30日截止，目前連署書已達80％目標。對此，媒體人黃揚明認為，最後如果進入投票還截，「民進黨一定是全黨殺一人」，謝國樑要是被罷免成功，大罷免時代恐會來臨。

禁伐補償條例遲未公告是為覆議做準備？　政院再否認

立法院6月4日通過「再生醫療雙法」、「原住民保留地禁伐補償條例」等4個法案，藍營質疑，總統府遲未公告禁伐條例修正案，是在...

白不挺藍罷免修法？ 柯文哲：天下本無事、別去搞罷免

立法院國民黨團提案修法提高選罷法門檻，民眾黨主席柯文哲今與妻子陳佩琪到台南參訪時受訪，媒體詢問民眾黨是否不支持藍營版本、...

國民黨想提高罷免門檻 吳思瑤：民眾黨應不會配合

國民黨立委許宇甄提出「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案，主張就職一年內不得罷免，且罷免同意票數要大過於當選的票數。對...

國會改革釋憲大戰 綠酸配合中國 朱立倫批民進黨墮落、害怕弊案被揭露

國會改革法案覆議未通過，民進黨將提出釋憲，民進黨秘書長林右昌昨批藍白賣力配合中國演出。國民黨主席朱立倫今回應，民進黨墮落...

陸發布懲治台獨 柯文哲批豬隊友 「讓台灣離美國愈近」

中國大陸公布懲治台獨，涉及分裂國家者最重可判死刑，民眾黨主席柯文哲今與妻子陳佩琪到台南參訪，被媒體問及此事，柯說，常說共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。