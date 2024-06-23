陸發布懲治台獨 柯文哲批豬隊友 「讓台灣離美國愈近」

中國大陸公布懲治台獨，涉及分裂國家者最重可判死刑，民眾黨主席柯文哲今與妻子陳佩琪到台南參訪，被媒體問及此事，柯說，常說共產黨是台灣的豬隊友，做這動作只讓台灣人跑得更遠，甚至離美國愈來愈近，不是這樣嗎？

媒體今聯訪詢問，前幾天立院民進黨團總召柯建銘、民進黨秘書長林右昌都有提到，國會民眾黨的表現，好像是配合中共演出，如何看此說法？柯文哲反擊說，為什麼民進黨有人說綠共？北京貼人家標籤說台獨，民進黨現在也是每天在貼人家標籤說什麼中共同路人，「所以我跟人家講，民進黨跟共產黨怎麼很像，哪裡是很像，根本是一模一樣」。

媒體詢問，中國大陸公布針對台獨分子最重可以處死刑，其中用公民選票改變台灣不是中國一部分、投票選總統可能也觸法，對此，柯文哲說，我們常說共產黨是台灣的豬隊友，中共常常再想奇怪，給惠台幾個政策一大堆，台灣人怎麼愈跑愈遠，就是這樣啊，動不動去搞這個幹什麼？「你以為你這樣講台灣人就會怕了？還是往大陸靠過去？不會麻，你做這動作只讓台灣人跑得更遠，甚至離美國愈來愈近，不是這樣嗎？」

柯文哲於北市長卸任前辦的最後一場雙城論壇，因違反議會附帶決議不予核銷107萬元費用，媒體今也問陳佩琪再臉書提到，共軍擾台更頻繁，雙城論壇還要繼續辦？還是請蔣市長自費？

柯文哲指出，這就是政治操作，當時在議會就說，如果共機繞台，雙城論壇就不要辦了，現在比那時繞得更多，如果用同樣標準，那現在到底要不要辦？所以還是回到那句話，「正事不幹，每天再搞對立，我當時說共機繞台雙城就不辦，那現在不是繞得更多嗎？那辦還是不辦？應丟回去台北市議會國民兩黨議員自己去，每天都再自打臉就對了」。

媒體也問對於賴清德總統成立3個委員會看法，柯文哲說，還是那句話，正事不幹，每天都做什麼東西，3個委員會以後誰要決策，決策是誰做的、誰要負責，這先講清楚，到底要怎麼運作？成立委員會是要做什麼？「重點不是成立委員會，重點是你要做什麼，政治運作基礎是什麼？」