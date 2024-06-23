柯文哲力挺12年沒變 黃國昌：不像民進黨有權力忘初衷

民眾黨主席柯文哲昨出席「反貪腐，護台灣」宣講，指出民眾黨立院黨團總召黃國昌12年來都沒有改變，且仇恨值最高，黃國昌今天受訪表示，都被人家設靈堂，看起來仇恨值當然是很高，但在走在台灣民主改革道路上，他的信念從來沒有改變過，而不像民進黨一樣，拿到權力以後就忘記初衷，連自己當初所提出來的國會改革法案，為了要下車，都可說民進黨前輩所提出來的法案是違憲，這樣的事情台灣民眾黨做不出來。

黃國昌說，他一直跟柯文哲主席保持密切聯繫，目前為止台灣民眾黨在國會裡面所推動的改革，都是柯主席總統競選政見，在推動改革道路上民進黨已跳票了8年、蹉跎8年，拖住台灣進步整整8年，我們沒有太多的時間再蹉跎，除國會改革法案，還有很多重要的事情要持續推動。

對於民眾黨台中市黨部主委江和樹說指出民眾黨在立院表現遭到小草質疑，會不會重新審視跟國民黨合作關係？黃國昌說，對民眾黨來講，一直在做的就是在履行競選期間，所做出來的改革承諾，他自己服務處接到支持國會改革的電話非常的多，希望要履行當初對選民所開出來的支票。

另傳出「血滴子」前立委蔡壁如將回任民眾黨中央委員，被認為是要挽救民眾黨流失的支持者，黃國昌說，民眾黨都持續努力在公共政策推展，或地方組織經營，全黨上下所有的黨公職不分位置，大家都非常努力的在工作著。