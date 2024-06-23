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藍想找白修選罷法 黃國昌：非優先法案清單

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌表示，選罷法非民眾黨優先推動法案。記者葉德正／攝影
民眾黨立委黃國昌表示，選罷法非民眾黨優先推動法案。記者葉德正／攝影

立法院國民黨團擬在下會期尋求民眾黨合作，處理選罷法修正草案，不過立院民眾黨團總召黃國昌今天表示，當初藍白黨團三長會面所承諾的合作案有國會改革、財政收支劃分法與司法改革三案，選罷法不在優先法案中，目前沒有進一步討論。

被問到在此法案會跟國民黨切割？黃國昌表示，民眾黨有自己要優先推動的法案，都有清楚跟全民報告，民眾黨就是要履行選舉期間所做的承諾，這個會期跟國民黨團三長會面的結論，是在三項法案中攜手努力，其中司法改革的吹哨者保護法，目前已完成詢答，但還沒有進入法案實質審查，也要呼籲國民黨不要忘了，這是他們跟台灣社會所共同許諾，盡快針對吹哨者保護法能夠排審。

黃國昌說，選罷法不在台灣民眾黨優先法案清單之列，也不在本來跟中國國民黨所談妥共同推動的改革法案，台灣民眾黨對於這件事情並沒有什麼進一步評論。

媒體人分析，白營八席都是不分區，未來立委罷免戰，白營會回歸這個藍綠對決可能小草會變小綠，是否呼籲小草不要參與罷免？黃國昌說，他不清楚這是誰做的政治臆測，但台灣政治圈很多人為了自己黨派見縫插針的操弄真的太多，請大家回到台灣公共政策討論上。

黃國昌說，國會改革只是民進黨八年跳票清單中一小項而已，新國會那麼多法案還沒有積極在推，與其花時間在這種毫無意義政治口水、操弄，還是要放在推動改革法案，且認真的監督行政部門。

媒體詢問黃國昌在時代力量時曾提出降低選罷法門檻，是否因此不跟主張調高門檻的國民黨合作，黃國昌說，他個人有他個人的政治主張與想法，加入了民眾黨團後，針對所有的法案，都是在黨團會議裡面大家討論有共識而採取一致的立場。

財劃法修正是白營黨團關注重點，相關攻防是否轉由立委黃珊珊負責？黃國昌說，民眾黨每位委員都有分工，他在司法法制委員會，姍姍委員在財政委員會，財劃法就是由姍姍主責；麥玉珍委員在內政委員會，負責新住民基本法；陳昭姿委員在環衛委員會，負責人工生殖法部分，各司其職。

對於2026是否轉戰新竹或繼續在新北深耕，黃國昌強調，目前最重要的事情就是在立法院把自己的工作做好，這個才是選民期待，2026年選舉真的離現在還有非常久的時間，現在談這些，真的都言之過早。

台灣民眾黨 國民黨 黃國昌

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