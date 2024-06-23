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柯建銘批藍白是中國附隨組織 黃國昌：潑髒水是賴清德領導風格？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌批評，民進黨毫無根據在國內透過抹紅、抹黑，創造社會對立跟分裂。記者葉德正／攝影
民眾黨立委黃國昌批評，民進黨毫無根據在國內透過抹紅、抹黑，創造社會對立跟分裂。記者葉德正／攝影

國會改革覆議案未過，立法民進黨團總召柯建銘指覆議案一結束，中國就發布懲治台獨的意見，反映藍白是中國附隨組織。民眾黨立委黃國昌今被問到此事先嘆一口氣表示，他要很痛心的說，台灣公共政策討論品質會不斷墮落，正是民進黨毫無根據在國內透過抹紅、抹黑，創造社會對立跟分裂，想從中擷取政治利益，請問國會改革案背後是中共領導人習近平操弄的事實和證據在哪？難道這就是賴清德總統的領導風格？

黃國昌上午出席 「眾情眾義」新北捐血活動時受訪表示，柯建銘這樣的發言是否代表民進黨？希望總統、民進黨主席賴清德站出來說清楚講明白，難道賴領導的民進黨，是在沒有任何根據的情況之下，任意的抹紅、任意潑髒水，如果這是賴清德的領導風格，這樣如何團結台灣？

覆議案未過，民進黨府院黨等憲政機關擬提釋憲。黃國昌說，每個憲政機關依照法律聲請是其權利，但他呼籲行政院長卓榮泰依照憲法增修條文規定，當立法院維持原決議，駁回政院提出覆議案時，行政院長在憲法下面的義務，就是要接受立法院決議，這是民主憲政行政、立法兩權彼此之間互動基本規範，希望卓榮泰能夠忠實履行責任與義務。

對於憲法法庭是否親自出戰？黃國昌說，目前誰代表出席尚未討論，但他自願請纓，辯論不用太多預設，目前為止也沒有看到其他主張，或是聲稱要向憲法法庭聲請解釋的人的理由書，他也呼籲行政院到憲法法庭，不要再拿造謠生事的假訊息，綠營側翼散發的訊息，拿到憲法法庭是完全沒有辦法經得起任何考驗。

黃國昌也說，如果行政院、民進黨立院黨團決定向憲法法庭聲請解釋，他只有一個呼籲，要拿出像樣的聲請書，不要藉嚴肅憲政平台，繼續散播假訊息，如果說真的要談立法院濫權，被大法官宣告違憲的歷史，最血淚斑斑、也最清楚的就是釋字729號，是柯建銘當初自己捲入弊案，還在立院成立調閱小組，被大法官宣告違憲，相信這段歷史大家記憶猶新。

憲法法庭 民進黨 黃國昌

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