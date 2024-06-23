藍欲找白商量修法提高罷免門檻 柯建銘：想歸想別做夢

國民黨立法院黨團擬在下會期處理選罷法修正草案，改為「同意票數超過被罷免人當選得票數」才通過罷免，被質疑反制綠營可能發動的罷免藍委行動，但民眾黨立法院黨團未呼應此主張。民進黨團總召柯建銘以台語諺語表示，「想歸想別做夢」，若要投票了才在修改法律，這都是違憲。

國民黨立委許宇甄日前提案修法，增列同意票數須「超過被罷免人當選得票數」，提高罷免難度，當時被質疑是為基隆市長謝國樑罷免案解套，最後緊急喊卡。如今朝野為國會改革修正鬥法，國民黨再度發起修法，力拚下會期三讀通過。

對此，柯建銘今日受訪批評，國民黨現在最怕國會改革法案被判定違憲，藍委將面臨罷免，因此想要修改選罷法，他只有一句話，「想歸想別作夢」；被問到民眾黨最終若支持修法該怎麼辦，他強調，要投票才在修改法律，這都是違憲。

媒體追問，民眾黨主席柯文哲談及反對修法的公民青鳥行動時稱，民眾黨團總召黃國昌才是12年來都沒變過的人，柯建銘酸說，柯文哲已經和黃國昌一樣，在台灣人眼中講話毫無公信力，應該提早退出政治市場。