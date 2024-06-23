民進黨全黨殺一人？ 黃揚名曝這人被罷免就慘了：藍營恐一路潰敗

罷免基隆市長謝國樑第二階段連署，預計6月30日截止，目前連署書已達80％目標。對此，媒體人黃揚明認為，最後如果進入投票還截，「民進黨一定是全黨殺一人」，謝國樑要是被罷免成功，大罷免時代恐會來臨。

民間罷免謝國樑的導火線，主要是基隆東岸商場爭議。黃揚明22日在節目《週末大爆卦》中表示，藍營現在最該觀察的就是謝的罷免案，如果最後進入投票，民進黨一定會全黨殺一人，謝如果真的下台，那大罷免時代就會正式來臨，因為藍軍也會有一股火反撲，最後與綠營互打就不會停。

黃揚明接著指出，但如果謝國樑沒有被罷免掉，不管是連署沒有過關，還是投票被否決，綠營對於後續的啟動罷免，就會去思考「可能性是不是很低」，甚至罷免立委葉元之的機會也變小。

黃揚明並指出，罷免的訴求，關鍵在於這個人以及這個黨會用什麼策略應對，如果未來國民黨沒有集體作戰，把罷免視為謝國樑、葉元之個人的戰爭，那麼國民黨面對罷免，恐會一路潰敗。

另一方面，葉元之針對自身的罷免案，日前也強調過一定會正面迎戰，用努力問政及服務地方爭取支持。