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禁伐補償條例覆議明天翻牌 高金素梅揭民進黨盤算

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院日前讀通過「原住民保留地禁伐補償條例案」，無黨籍立委高金素梅（左三）、民進黨陳瑩（左）、伍麗華（左二）等委員在三讀後合影祝賀。本報資料照片
立法院日前讀通過「原住民保留地禁伐補償條例案」，無黨籍立委高金素梅（左三）、民進黨陳瑩（左）、伍麗華（左二）等委員在三讀後合影祝賀。本報資料照片

立法院4日三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例」修正案，立法院在14日移請總統公告為法律，總統府至今未公告實施，明天將是政院可提出覆議或總統公告為法律的法定期限最後一天。原民立委高金素梅日前質疑，原民會擬以違反財政紀律法為由，「被下令」提出覆議；不過，行政院在上周五（21日）院會表示，目前行政院沒有提出覆議的規畫。

總統府遲未公告修正案，高金素梅在日前指出，據聞行政院已令原民會草擬覆議理由書，擬對三讀通過「原住民族禁伐補償修正案」提請立法院覆議。

高金素梅指出，據她所知，原民會草擬的覆議理由可能是，依「財政紀律法」第五條第一項規定，「立法委員所提法律案大幅增加政府歲出或減少歲入者，應先具體指明彌補資金之來源」；同法第七條規定，「立法機關制定或修正法律、法規或自治法規時，不得增訂固定經費額度或比率保障」，立委大幅增加補償金兩倍，且未指明資金來源，有違反財政紀律法之疑慮。

高金素梅指出，原民會擬說明，「原住民保留地禁伐補償條例」是基於國土保安、水源涵養，針對原住民保留地經公告劃定為禁伐區域的合法使用人，因相關法令限制而受有損失的情況下給予補償，不是社會救助性質，立委所提社福津貼調整機制，不符此條例立法意旨。

高金素梅質疑，原民會被下令草擬的覆議理由只是表面，真正的原因是，執政的民進黨要用「覆議禁伐補償」去警告在野黨後續的法案。只要涉及預算，就鬧個沒完沒了，「執政的民進黨要殺雞儆猴，原住民族成為被殺的雞。」

不過，行政院發言人陳世凱日前在院會後記者會指出，原民會在之前記者會、新聞稿說明，認為恐怕造成預算上面排擠到其他族人的資源，不過政府會在能力範圍之內，排除萬難，持續推動原住民族的相關政策，目前行政院沒有提出覆議的規畫。

原住民 行政院 高金素梅

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