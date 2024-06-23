環境部青年綠領專班 學生自評有助提升淨零認知

國家環境研究院今年開設青年綠領專班，報名踴躍，「今天開放、隔天額滿」。碩士生葉品辰認為授課內容符合所需，自己從對淨零減碳完全陌生，參與課程後有興趣進修相關課程。

就讀中原大學企管研究所的葉品辰認為，淨零是未來的趨勢，也是很重要的議題，對於未來的工作可能都會運用到相關的知識，因此自主選擇參加國家環境研究院的淨零排放基礎增能班。

他舉例，課程中提到溫室氣體減量可能會需要改善運輸效率、發展智慧化的運輸系統，這都會是未來工作的趨勢。

國環院今年起辦理一系列淨零排放技術訓練課程，尤其開設專班協助在學青年綠領職涯發展。為鼓勵大專院校在學青年（限18歲至35歲間）參訓，報名時出示有效學生證且測驗通過者，得免課程費用，惟須繳納保證金新台幣1000元，完成訓練並測驗及格者全額退還。

根據國環院資料，已完成的「淨零排放基礎增能班」共開設6班，分布於台北、桃園、台中、台南、高雄、宜蘭等地；觀察青年參訓佔各地參訓名額的比例，以台南市達75%最高、其次為台北市70%。

本次報名參訓的葉品辰告訴中央社記者，最初對於淨零排碳的認識很淺薄，大概知道台灣有淨零的口號，但實際的內容其實不是太清楚；中原大學有類似的選修課，也相當熱門，當時有試圖選課但沒選上。

基礎班在2天之內密集的授課，碩班的葉品辰坦言「需要花時間消化」，不過經過基礎班的引導，讓他更想了解不同方向的淨零議題，也表達未來會想再進修相關課程的意願，「可以引發學生想要了解更深的知識」，他認為這樣的基礎班算是成功的。

葉品辰評估，未來進修後，如果確認這與自己的興趣相符，不排斥會找相關產業的職缺；他提到，其實班上有同學參加坊間類似的淨零課程，但參加的主因是在相關產業實習，或是論文主題與淨零相關。

國環院主任周國鼎告訴中央社記者，課程公布上網後，「今天開放、隔天就額滿」，可以明確感受到民眾對於相關議題的求知欲。

雖然報名踴躍，卻未能完全反映在出席率上。周國鼎說，現在每班人數約50、60人，報到率以台北市達9成最高，桃園、宜蘭、高雄皆未達8成。

周國鼎觀察，有一名學生原本報名中南部的班，後來看到北部有空缺就來電要求換班，一問之下才知道這名學生原本就是北部人，因為一開始搶不到課，才動起歪腦筋。

另外，周國鼎提到，也有一些是在職專班的學生，同樣也是先搶到上課名額，後來以「公司未補貼」、「與工作時間相衝突」等原因，最後臨時不出席。

周國鼎說，其實從開放報名到開課期間發生如上述的情況，會在後續辦訓中檢討改善，有可能修改現在的退費機制，避免搶到了名額卻又不出席，讓真正想上課的民眾反而報不到名。

檢討項目除了要提高出席率，周國鼎指出，現在研議增設保障名額，評估納入原住民、身心障礙者及其他弱勢族群為課程費用減免的對象，預計7月討論，若一切順利，不排除10月至12月初仍有新增辦訓的機會。

坊間已有許多淨零、永續相關的課程，但師資、授課內容、收費金額參差不齊，讓想要報名者容易發生混淆。環境部長彭啓明告訴中央社記者，他的想法是未來這些課程不全由環境部開設，坊間也有許多優秀的師資，未來都有機會合作，目前也正與國環院討論相關的規劃。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴說明，這樣的想法可能透過「環境教育法」，指定認可的場所來開課，課程綱要由環境部決定，上課內容較有一致性、或許有較合理的收費，但後續仍需要進一步討論。