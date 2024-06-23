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柯建銘秀釋憲書批藍白成對岸附隨組織 有信心凍結施行

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團今天由總召柯建銘。記者林俊良／攝影
民進黨立法院黨團今天由總召柯建銘。記者林俊良／攝影

立法院會否決國會改革修法覆議案，執政黨提出釋憲聲請箭在弦上，民進黨團總召柯建銘今秀出有著全體黨團成員連署的憲法審查與暫時處分聲請書，擬具六大理由，更稱「我們很有信心」，他批評，藍白對抗人民、憲法及大法官，就是為了當對岸的附隨組織，想要賣台。

國會改革戰場來到第三部曲釋憲戰，在野立委紛紛向大法官喊話，國民黨立委羅智強更質疑，這屆大法官全由民進黨提名，會有疑慮很正常，呼籲大法官要有自覺，自己是憲法的守門人，而非民進黨的看門狗。

「講這種話非常不禮貌。」柯建銘今受訪指出，覆議案後，中國大陸馬上公布懲治台獨份子方案，顯然藍白兩黨和對岸裡應外合，成為附隨組織，這是國安問題。他透露，民進黨團已將釋憲本文和暫時處分書寫好，擬具六大理由，黨團成員也在上周五（21日）連署完成，會在第一時間送出，「我們很有信心」。

柯建銘接著細數，藍委王鴻薇曾說大法官沒有民意基礎，但大法官人事同意權是立法院通過，怎會沒有民意基礎？國民黨團總召傅崐萁也稱大法官是民進黨圈養，羅智強更說是看門狗，惡質且不得體，藍委林思銘還說要刪除相關預算，極盡恐嚇的威脅，代表藍營自知違憲，很怕釋憲結果，就是如此而已。

柯建銘指出，釋憲是最後的防衛機制，民進黨團認為，相信大法官、尊重大法官，才是正確態度；假設大法官判定違憲，誰都要遵守，國民黨不能拒絕接受，難道要對抗整個國家、憲法及人民嗎？那這個黨應該進歷史焚化爐、消失才對，他喊話藍白黨主席朱立倫、柯文哲出來講話才對。

他批評，藍白和中國大陸裡應外合，現在又要對抗大法官和民意，在外面辦說明會都在抹黑，越講越露餡，想藉由打模糊戰，製造台灣動亂。

據悉，國民黨擬推派具法律專業的國民黨立委翁曉玲、吳宗憲出席憲法法庭召開的言詞辯論庭，柯建銘賣關子指出，這很專業，目前黨團成員都不會參加，他還酸說，翁、吳自願去，真是精彩可期，「讓人知道，有這樣違背民意的立法委員而且是法學博士。」

大法官 柯建銘 民進黨

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