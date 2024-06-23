9月訪美 蔣萬安：與孫曉雅交換意見、共同努力台美友好

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）即將屆滿3年任期，上周她也拜會台北市長蔣萬安。由於蔣萬安今年9月將訪美，媒體今天問蔣，有沒有與孫討論到9月訪美行？蔣萬安說，當然都有交換意見，蔣說，他相信孫曉雅雅回到美國後，會常常想起台北與美國之間友好的情誼，未來也會共同努力，為台美之間的友誼付出。

蔣萬安今天上午出席市長獎頒獎，對於上周孫曉雅拜會，蔣萬安細數過去台北與美國AIT的互動，包括去年她參與國際牛肉麵節同台，分享台美之間美食；今年北流也與 ＡＩＴ共同舉辦音樂故事嘻哈連線活動，從文化層面有更密切的交流；還有上個月也帶孫曉雅與其夫婿，登上北門慶祝台北建城140週年。

對於訪美行，蔣說，當然都有交換意見，最主要是特別感謝孫曉雅過去這三年，對台美之間關係的付出與貢獻，再度感謝孫曉雅這段期間，對台美關係的付出與貢獻，相信孫回到美國後，也會常常想起台北與美國之間友好的情誼，未來也會共同努力，為台美之間的友誼付出。