國會改革4機關擬釋憲 蔣萬安點綠這1招：人民會看在眼裡
立法院會上周五否決國會改革修法覆議案，執政黨提出聲請釋憲已箭在弦上，包括總統府、行政院、立法院民進黨團、監察院都可能同時提出聲請釋憲。若四箭齊發，將創下釋憲先例。台北市長蔣萬安今天被問及看法，蔣說，若「把憲法法庭當政治攻防場域」，人民都會看在眼裡。
另外媒體也追問蔣，預料民進黨同時也會提出暫時處分，若獲大法官裁定，法律效力即凍結，是否代表大法官貫徹綠營意志？蔣萬安說，他相信大法官一定會貫策憲法的意志，也必須要超出黨派，不受外界任何干預，獨立依法審判。
蔣萬安今天上午出席特教、技職、國小學生的市長獎頒獎，媒體也問蔣萬安，上周六參加藍營的宣講說明會，接下來是否也會參與？蔣萬安說，他一定是以市政行程優先，活動地方說明會行程，都要看行程的安排。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言