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國會改革4機關擬釋憲 蔣萬安點綠這1招：人民會看在眼裡

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
若四機關釋憲四箭齊發，將創下釋憲先例，北市長蔣萬安今天被問及看法，蔣說，若「把憲法法庭當政治攻防場域」，人民都會看在眼裡。記者林麗玉／攝影
若四機關釋憲四箭齊發，將創下釋憲先例，北市長蔣萬安今天被問及看法，蔣說，若「把憲法法庭當政治攻防場域」，人民都會看在眼裡。記者林麗玉／攝影

立法院會上周五否決國會改革修法覆議案，執政黨提出聲請釋憲已箭在弦上，包括總統府、行政院、立法院民進黨團、監察院都可能同時提出聲請釋憲。若四箭齊發，將創下釋憲先例。台北市長蔣萬安今天被問及看法，蔣說，若「把憲法法庭當政治攻防場域」，人民都會看在眼裡。

另外媒體也追問蔣，預料民進黨同時也會提出暫時處分，若獲大法官裁定，法律效力即凍結，是否代表大法官貫徹綠營意志？蔣萬安說，他相信大法官一定會貫策憲法的意志，也必須要超出黨派，不受外界任何干預，獨立依法審判。

蔣萬安今天上午出席特教、技職、國小學生的市長獎頒獎，媒體也問蔣萬安，上周六參加藍營的宣講說明會，接下來是否也會參與？蔣萬安說，他一定是以市政行程優先，活動地方說明會行程，都要看行程的安排。

大法官 蔣萬安 行程

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