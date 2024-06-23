國會改革4機關擬釋憲 蔣萬安點綠這1招：人民會看在眼裡

罷免基隆市長謝國樑第二階段連署，預計6月30日截止，目前連署書已達80％目標。對此，媒體人黃揚明認為，最後如果進入投票還截，「民進黨一定是全黨殺一人」，謝國樑要是被罷免成功，大罷免時代恐會來臨。

2024-06-23 12:18