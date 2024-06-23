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健全漁工勞動環境 漁業署：2024年底提最終報告

中央社／ 台北23日電

漁業署表示，台美雙方就續簽「台美漁業及養殖合作瞭解備忘錄」達成高度共識，而台灣也將針對健全漁工工作環境的努力提出說明，承諾於年底提出最終調查報告。

農業部今天發布新聞稿表示，「2024年台美漁業雙邊諮商會議」於美國時間6月21日在美國華盛頓特區召開，漁業署長張致盛偕駐美國台北經濟文化代表處組長林家榮率相關單位，與美國國務院、商務部國家海洋暨大氣總署、美國在台協會等單位，就國際漁業議題進行年度諮商。

漁業署表示，今年雙方就近期漁業政策，針對打擊非法、未報告、不受規範（Illegal, unreported andunregulated, IUU）漁撈行為、公海登檢、電子觀察員、國際參與、氣候變遷等跨域議題深入討論；並就續簽「台美漁業及養殖合作瞭解備忘錄」進行意見交換，雙方達成高度共識，持續強化台美漁業合作。

另外，漁業署指出，台美雙方並於諮商會議前6月20日舉行工作會議，就美國2023年國會報告內容調查進度進行諮商及意見交流，討論台灣漁船涉及IUU漁撈行為調查進展，以及強迫勞動議題，漁業署針對健全漁工工作環境的努力提出說明，承諾於年底提出最終調查報告。

漁業署強調，台美在漁業及養殖合作備忘錄架構下定期舉行雙邊諮商會談，持續深化合作，履行國際規範，致力促進漁業永續；台灣作為國際社會一員，今後持續致力於強化漁業管理，加深與美國及相關國家就漁業管理與勞動議題共同合作。

漁業署 美國在台協會

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