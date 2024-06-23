健全漁工勞動環境 漁業署：2024年底提最終報告

賴清德總統6月20日上任一個月之際，有民調顯示，賴總統的滿意度較520剛就任時大跌9.8個百分點，換算一個月內流失了近200萬民意支持。針對民調下滑，賴總統只以民調「高不驕、低不餒」輕輕帶過；不過民進黨內認為，「不能輕忽」，學者則指出，賴總統才就職一個月，內外部因素讓賴政府面臨執政困境，但有一個最根本的原因，解鈴還須繫鈴人，賴清德要深思。

2024-06-22 13:56