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國內碳權交易拍賣辦法 環境部擬本週公告

中央社／ 台北23日電
環境部預計於本週（6月底）公告國內減量額度（碳權）交易拍賣辦法；此辦法已於去年12月預告，環境部說明，主要討論公司整併後的碳權歸屬、課稅及國營事業政府採購法競合等問題。環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片
環境部預計於本週（6月底）公告國內減量額度（碳權）交易拍賣辦法；此辦法已於去年12月預告，環境部說明，主要討論公司整併後的碳權歸屬、課稅及國營事業政府採購法競合等問題。環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片

環境部預計於本週（6月底）公告國內減量額度（碳權）交易拍賣辦法；此辦法已於去年12月預告，環境部說明，主要討論公司整併後的碳權歸屬、課稅及國營事業政府採購法競合等問題。

環境部於去年12月預告「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」草案，然而至今仍未正式實施。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，此辦法預計於本週（6月底前）公告。

黃偉鳴解釋，原訂預告期60天，期滿後除了處理各界意見外，另外也在法規上進一步修整，包含公司整併的問題、拍賣課稅、國營企業在購買時是否有與政府採購法競合等問題。

黃偉鳴進一步說明，因為碳權是需要執行專案計畫後才能取得，若在A公司執行計畫期間，A、B公司整併、甚至若A公司被收購，計畫能否接續；公司整併後的碳權該如何歸屬等。這部分花很多時間在法規文字上的調整。

黃偉鳴表示，另外則是增修關於拍賣課稅的規範，但細節部分需待辦法正式公告後再一併說明。

黃偉鳴指出，由於討論事項涉及不同部會，因此過程中也邀集經濟部、財政部、金管會及公共工程委員會等一同討論，針對各自的法規提出見解，在此辦法的修訂花了較長的時間，是希望能更讓它完整。

環境部指出，此辦法適用的是國內減量額度；為促使減量額度交易、拍賣及使用註銷過程公開透明，可供公眾檢視事業具體減量情形，避免交易過程有炒作、涉及其他商業利益操作或產生交易爭議等，辦法也規範減量額度持有、交易或拍賣、成交、使用註銷等各個階段均應充分進行資訊公開揭露。

氣候變遷 環境部 額度

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