覆議案韓國瑜為何投票？王義川台中演講：中國逼著韓要表態

民進黨政策委員會執行長王義川今現身台中演講時，談及立法院昨針對行政院提出國會改革覆議案進行記名投票一事表示，立法院長韓國瑜為何違反院長不投票慣例，在國會職權修法覆議案投票？因為有比韓國瑜更厲害的叫中國，「中國逼著韓要表態」。

民進黨台中市議員張家銨今天上午在東海商圈柯比意廣場舉辦「反濫權護民主宣講」活動，包括民進黨政策委員會執行長王義川、立委何欣純及好民文化行動協會副理事長林芳如等人到場發言聲援。

王義川說，國會濫權法案通過後，有人說民眾黨主席柯文哲很可怕，後來發現立委黃國昌更可怕，比黃國昌更可怕的是國民黨立院總召傅崐萁，傅崐萁很快就收編黃國昌成自己的身邊小弟。

王義川指出，黃國昌帶民眾黨8席立委全部投靠傅崐萁，立法院只要表決，黃國昌這八位立委每個案子都支持傅崐萁、都支持國民黨，在立院已經沒有民眾黨，也沒有所謂的白色力量。

王義川說，比傅崐萁更厲害叫韓國瑜，外界以為韓國瑜當院長非常中立、有機會再選總統，但事實上，韓只有自己要選院長才投票，大部分時間沒有在投票。韓國瑜為違反院長不投票慣例，在國會職權修法覆議案投票？藍白少1票覆議還是贏，為何要投？因為有比韓國瑜更厲害的叫中國。

王義川認為，中國逼著韓要表態，覆議案昨投票，國台辦找中國司法部把反分裂法再講一遍，主張台獨中國都要審判。中國在台灣培養協力者，從覆議案通過後要全面介入台灣內政，讓政府無法動彈，執政黨在2026年縣市長選舉被民眾怪罪施政不力，這才是中國最後陰謀。