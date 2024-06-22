獨／睽違5年！王金平再登陸 將出席昆山媽祖活動剪綵

立法院前院長王金平昨啟程訪陸，這是繼上次返鄉祭祖後，王金平第一次正式訪問大陸，將出席昆山慧聚天后宮的宗教活動。王金平是藍營重量級人士，登陸備受矚目，但王金平定調此行是個人宗教行程。

王金平此行7天6夜，預計6月27日返台。

王金平2019年5月與家族及各地王氏宗親共90餘人，同赴福建省漳州市龍海市角美鎮白礁村祭祖，當時他已宣布角逐2020年總統大選，他表示，依據台閩的傳統習俗，面臨人生重大事項時，都應返鄉祭祖，敬稟祖先，祈求祖先庇佑。王金平祭祖之旅出發前傳出將與時任大陸國台辦主任劉結一會面，當時王金平未證實，僅表示「客隨主便」，後年兩人會面共進午餐，王金平表示，台獨是假議題，根本行不通，相信在九二共識基礎上，可與時俱進，尋求兩岸的新共識，再創兩岸和平發展的新契機。

睽違5年，王金平這次再登陸，主要是受邀為昆山慧聚天后宮新落成的戲台剪綵。昆山台商協會會長、慧聚天后宮負責人孫德聰早在3月27日拜訪王金平親送邀請函，當時傳出王金平偕夫人5月登陸去山西五台山的文殊菩薩道場參拜，王金平私下向友人否認，並透露已受邀訪陸，但與外傳的時間地點無關。

此次訪陸，正值兩岸關係緊張的敏感時刻，王金平定調這是他個人宗教行程，媽祖是兩岸共同信仰，與政治無關。至於陸方誰接待，他都「客隨主便」。

昆山慧聚天后宮建於梁武帝天監十年（西元511年），前身是慧聚寺，清朝咸豐10年（西元1860年）毀於戰火，後來重建為具道教成分的慧聚天宮后，其建築是依據鹿港天后宮建造，是近十萬台商的信仰中心，也是台商聚會中心，有各種文化、鄉親交流和宗教活動。

昆山慧聚天后宮奉祀的媽祖是由鹿港天后宮分靈，而鹿港奉祀的媽祖是由湄洲分靈，媽祖橫跨兩岸普渡眾生。