林右昌批國台辦「非常荒謬」 柯志恩：不須這樣挑釁

大陸國台辦昨天發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，從昨天起實施。民進黨秘書長林右昌批說，「這非常荒謬」。立法院副院長江啟臣今天表示，大家應往兩岸和平方向來發表言論比較好。國民黨立委柯志恩說，國台辦的說法無法對兩岸和平做出貢獻，但林右昌的措辭也不須這樣挑釁。

立法院副院長江啟臣、立法委員柯志恩等人今天出席在高雄鹽埕區舉辦的啟思國際系列論壇。柯志恩表示，台灣是主權獨立國家，國台辦如果要表達出跟台灣比較友好的關係，要先遞出橄欖枝，「不要用這些話語，台灣的民眾都不會歡迎的」，但林右昌也不要用這麼挑釁的語言，彼此之間還是需要溝通的管道。

柯志恩說，說實在的，如果要維持兩岸的和平，國台辦的說法與措詞，也不要激怒台灣的民眾，因為大家不會認為這樣有辦法促進兩岸和平。

江啟臣說，大家應往兩岸和平方向來發表言論比較好，希望大家能夠和平相處，兩岸的確存在制度上的差異，「這個也是事實」，彼此相互尊重，尤其是不同意見，相互包容尊重，才是對兩岸比較好。

針對民進黨立委黃捷被國民黨藍鷹行動點名罷免，黃捷霸氣表示，先問高雄人同不同意。國民黨高雄市黨部主委柯志恩說，黃捷說得沒錯，要問高雄人，高雄人認為黃捷的表現如何，「一切都是尊重」，但對她來說，「民進黨還是不要每天都想著選舉」。

柯志恩說，很多立委辛辛苦苦上任，還不到一年的時間就要發動罷免，很多福民立國的法案，要靠這些立委共同推動，「還沒看到他們表現，每次都把罷免放在自己口裡」，不免讓人覺得民進黨幹嘛天天都在搞選舉，這就是讓選民覺得非常唾棄的地方。