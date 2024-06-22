批共產黨導演藍白賣力演 林右昌：假國會改革包裝濫權

民進黨秘書長林右昌今天上午在基隆參加民進黨「反濫權、護民主」宣講時表示，現在立法院上演的劇碼，由共產黨來導演，國民黨和民眾黨賣力演出，謀求奪台奪權的劇碼，國民黨、民眾黨利用所謂國會改革假名，包裝濫權，背後就是為了重建黨國體制、製造恐懼。

林右昌說，昨天的立法院，行政院覆議案在國民和民眾兩黨聯手下遭到否決，這違背民意，包括青鳥的年輕人，大家都非常的氣憤，因此民進黨要重新回到台灣各地方，重新號召地方來守護民主。

林右昌表示，台灣的民主在立委傅崐萁去中國回來之後，一切都改變了，大家看到這場由共產黨來導演，國民黨和民眾黨賣力演出，謀求奪台奪權的劇碼，已經在台灣上演，國民黨、民眾黨利用所謂國會改革假名，包裝濫權，背後就是為了重建黨國體制、製造恐懼。

林右昌說，比如藐視國會罪，就是立委兼任法官、檢察官私設刑堂。擴權、濫權就是為了癱瘓行政權，讓民進黨沒有辦法好好執政，要讓國民黨在2028年重新取得執政權，這是國民黨的「陽謀」。