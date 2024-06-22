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柯建銘批藍白裡應外合淪附庸賣國 韓國瑜是總指揮

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
綠營「國會覆議案」昨天表決失敗後，大陸隨即發布懲治「台獨」規範，自發布之日起施行。民進黨立法院黨團今天由總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左）、立委沈伯洋（右）共同召開記者會，痛批藍白皆是「中國附隨組織」，這不是國安問題，什麼才是國安問題？記者林俊良／攝影
綠營「國會覆議案」昨天表決失敗後，大陸隨即發布懲治「台獨」規範，自發布之日起施行。民進黨立法院黨團今天由總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左）、立委沈伯洋（右）共同召開記者會，痛批藍白皆是「中國附隨組織」，這不是國安問題，什麼才是國安問題？記者林俊良／攝影

大陸昨天發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，分裂國家罪最高可判死，嚴重可追訴終身。 民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，國民黨民眾黨昨天聯手否決國會改革法案覆議案，中國馬上就出手懲治台獨，藍白皆是中國附隨組織，這種賣國行為已經涉及國安問題，應該予以查辦。

柯建銘表示，中國昨天宣布要懲治台獨，這就是流刺網，天羅地網布局下去，就是要台灣人民感到害怕畏懼、要你投降，中共對台灣統戰手段無孔不入；今年初立委選舉結果出爐後，在野黨掌握國會席次，立法院成為中共最好的標的，只要民主堡壘攻破就結束。

柯建銘說，過去一再稱國民黨團總召傅崐萁跟民眾黨團總召黃國昌是附隨組織，現在看起來，黃國昌跟傅崐萁只是馬前卒，國民黨主席朱立倫跟民眾黨主席柯文哲是督軍，最關鍵人物就是立法院長韓國瑜擔任總指揮，昨天覆議案投票，韓國瑜也下去投票，這票是投給中共看的。

柯建銘提到，這屆國會上任後，可以看到國民黨、民眾黨跟中共裡應外合，像是推動國會擴權法案後，中共馬上要懲治台獨分子，這不是配合，什麼是配合，中共整套劇本，國民黨跟民眾黨都有參與，這種行為已經涉及國安問題。

柯建銘批評，藍白現在都是中共的附隨組織，覆議案是表演政治自殺行為，把自己推上斷頭台，民意終究會反撲，請藍白立委好好思考，要繼續賣國下去嗎？

中共 台獨 國民黨 柯建銘 民眾黨 韓國瑜

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