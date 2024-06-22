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批國台辦荒謬 林右昌：2300萬人選自己總統都台獨分子

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨秘書長林右昌（中）今天批國台辦記者會非常荒謬，指依國台辦邏輯，中華民國所有的國民投票選自己的總統，每一個人都是台獨分子。記者游明煌／攝影
民進黨秘書長林右昌（中）今天批國台辦記者會非常荒謬，指依國台辦邏輯，中華民國所有的國民投票選自己的總統，每一個人都是台獨分子。記者游明煌／攝影

大陸國台辦昨天發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，於昨日起實施。民進黨秘書長林右昌今天回應表示，這非常荒謬，依國台辦邏輯，中華民國所有的國民投票選自己的總統，每一個人都是台獨分子，真正圖謀台灣、圖謀國家主權的其實是共產黨。

林右昌今天上午在基隆參加民進黨「反濫權、護民主」宣講活動受訪表示，昨天國台辦的記者會，實在非常荒謬，如果照國台辦的邏輯，中華民國所有的國民投票選自己的總統，那2300萬人每一個人都是台獨分子。

林右昌說，這非常不尊重台灣的民眾自主選擇的權力，也漠視中華民國的存在，這一點即便是國民黨的支持者也應該要看清楚，真正圖謀台灣、圖謀國家主權的其實是共產黨。

林右昌表示，國台辦說對台獨分子可以判死刑、如何如何，出國時可派秘密警察把你抓起來，甚至過境香港過境關也可抓起來問，這是非常嚴重的，侵犯到台灣民主自由國家的主體，但是看到國民黨和民進黨裡應外合，沒有把國家主權看在眼裡，這是台灣民主新的危機。

台獨 國台辦 林右昌

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