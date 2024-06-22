釋憲大戰 羅智強籲大法官當憲法守門人勿當綠看門狗

國會改革法案在覆議案失敗後，民進黨聲請釋憲，企圖一舉大反攻。國民黨立委羅智強今天表示，這一屆大法官，全部都由民進黨提名，會有疑慮這是正常的，但他也呼籲，大法官要有自覺，自己是憲法的守門人，而不是民進黨的看門狗。

立法院在野黨團昨攜手合作下，成功封鎖行政院針對國會改革法案提出的覆議案；行政院、民進黨團已表態將聲請釋憲。羅智強表示，基本上這一屆大法官，全都由民進黨提名，大家對於大法官的立場有疑慮是正常的，但也正因如此，瓜田不納履，李下不整冠，所以大法官要更有自覺，自己是憲法的守門人，而不是民進黨的看門狗。

羅智強說，民進黨不服2024年選舉、雙少數的局面，所以不管是覆議、釋憲再到所謂的罷免，民進黨就是賭輸翻桌的心態，國民黨會審慎的面對跟因應，不會讓民進黨輕易得逞。

至於是否贊成修公職人員選舉罷免法，提高罷免門檻？羅智強說，內部會有一些討論，但對於民進黨鋪天蓋地的罷免，自然會全力的來因應。