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覆議否決後綠爭搶提釋憲 許宇甄：賴清德別想悶死國會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

立法院昨日以反對62票、支持51票，否決行政院覆議案，行政院、民進黨表態將聲請釋憲，總統府正評估是否釋憲，監察院則主張調查權由監院專門行使，國會改革法案違反五權分立，也傳監院不排除聲請釋憲。國民黨立委許宇甄今日表示，民進黨不願讓陽光照進國會，呼籲賴清德總統勇敢面對國會改革，迎接活起來的國會，不要只想著悶死國會。

許宇甄表示，國會改革覆議案才剛結束，民進黨從總統府、行政院、民進黨黨團都搶著要提釋憲，國會改革照妖鏡讓他們緊張萬分，急著要打破，由此可見過去8年有多麼汙穢骯髒，民進黨想要一路黑到底，不願讓陽光照進國會。

許宇甄指出，釋憲時間要花多長未可知，呼籲民進黨所提名的大法官們，不要為了求表現而迅速做出暫時處分；國會改革屬於國會自主事項，也是前總統蔡英文的競選政見，更獲得超過半數民意的支持，應該讓國會改革即時上路，揪出一切不法，還給人民一個乾淨的國家。

許宇甄認為，賴政府剛上任，各方妖魔鬼怪為了求表現、搶位置，正無所不用其極的在抹黑國會改革成績，覆議案表決剛結束，未能如民進黨所期待的出現翻盤，民進黨又馬上加碼喊出要聲請釋憲，忽視民意、抗拒改革，不願意共同承擔起國會改革的歷史時刻，仍只想著維護民進黨的黑箱利益，只想貫徹民進黨對抗意志，這些做法不利團結社會，呼籲賴清德總統站在總統的高度，理性、勇敢的面對國會改革，迎接活起來的國會，不要只想著悶死國會。

許宇甄強調，國會改革是台灣新一波民主運動最重要的一環，勢必牽動各方政治利益的變動，國會應該要有國會的樣子，不該只想著當行政院的立法局，更不該成為總統的小弟，國會改革從1990年代喊出到現在，已經遲到30多年，今年終於踏出重要一步；再次呼籲賴清德，國會改革一直是民進黨的主張，不要一再雙標、前後不一，釋憲沒有正當性，不要一再阻撓國會改革，請一起面對新國會的來臨。

國會改革 民進黨 釋憲

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