快訊

傳52歲馬斯克再當爸！與女下屬誕下第3胎 擁至少11名小孩

嚇壞乘客！北捷江子翠站男子「一身酒味」帶槍進站送辦

還沒中午！ 台北社子38.5度高溫 氣象署示警：今天很熱

參加改革宣講為黨主席鋪路？ 侯友宜：對國會有更高期許

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午至土城視察登革熱防治工作。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午至土城視察登革熱防治工作。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今下午預計與國民黨主席朱立倫一同前往淡水參加國會改革宣講，外界認為是為參選黨主席鋪路，侯友宜對此則表示，到場是為表示對未來國會的改革更高期許。

侯友宜今下午至淡水參加「民主改革說明會」宣講，表達健全國會、闡述國會改革理念，由於過去參選總統前侯友宜較少參加黨務活動，這次與朱立倫同台外界認為是為選黨主席鋪路，侯友宜今上午參加環保志工活動時對此表示，這次國會改革非常支持，新民意、新國會展現興利除弊，所以這場也是新北市第一場國會改革說明會，自己會到場表示對未來國會改革抱著更高的期許。

另外新北市府小內閣農業局長李玟傳聞調動外交部，侯友宜表示，人事異動是常態性，希望任何職位都為國家、為新北市來做事。

侯友宜 國會改革

延伸閱讀

獨／侯友宜任期剩2年半 傳任職9年農業局長異動至外交部

侯友宜拜會劉世芳 盼內政部加速審議新北開發案

侯友宜拜會劉世芳 中央地方交流新北重大建設

三重果菜菜市場遷移亂鬥？林淑芬遞完連署書 侯友宜也拜會劉世芳

相關新聞

參加改革宣講為黨主席鋪路？ 侯友宜：對國會有更高期許

新北市長侯友宜今下午預計與國民黨主席朱立倫一同前往淡水參加國會改革宣講，外界認為是為參選黨主席鋪路，侯友宜對此則表示，到...

影／國會改革說明會 朱立倫籲民進黨勿包庇弊案

行政院提國會職權行使法覆議昨天表決未通過，國民黨上午仍繼續進行國會改革說明會。黨主席朱立倫表示總統賴清德就職一個多月來，...

陸懲治台獨分子最重判死刑 朱立倫：敵意螺旋衝突成本高

大陸昨天發布關於懲治「台獨」頑固分子的「意見」（類似函釋），羅列犯分裂國家罪、煽動分裂國家罪的行為，最高可判處死刑，甚至...

國會改革法案暫告一段落 朱立倫擬於這時間點訪美

立法院在野黨團聯手封殺行政院針對國會改革法案提出的覆議案，國會改革法案暫告一段落。國民黨政高層透露，國民黨朱立倫近日密集...

台灣航空業減碳卻無永續燃油可加 只能買油恐失去競爭力

淨零飛行（Fly Net Zero）是航空公司在2050年預計實現的承諾，國際民用航空組織（ICAO）也提出國際減碳策略，現階段是讓航空公司可自行添加永續航空燃油（SAF）來減少碳排，並在2027年強制所有會員國都要參加。但台灣的航空業面臨添加SAF這事，眼下卻是「無油可加」，僅能向國外添購。疫後航班量又快速恢復，碳排增加卻無明顯有效的減碳措施，恐怕最後只能悲觀地選擇購買碳權或繳碳費來抵銷。

童子賢應該很慶幸還保有說真話的自由

和碩董事長童子賢作為賴總統曾經最屬意的閣揆人選，先前多次公開挺核能的言論，加上經長郭智輝也對核能保持開放態度，引發外界猜測賴政府能源政策可能轉向，但最後賴清德還是不敵黨內壓力。在歷經黨內一番震撼教育後，郭智輝如今言必稱「非核家園」，童子賢21日則是大鳴大放，認為政府不該誤導大眾，以為綠能是很簡單達到的事。回頭來看，還好當初童子賢沒有答應組閣，郭智輝活生生的就是他的對照組。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。