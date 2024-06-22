參加改革宣講為黨主席鋪路？ 侯友宜：對國會有更高期許

新北市長侯友宜今下午預計與國民黨主席朱立倫一同前往淡水參加國會改革宣講，外界認為是為參選黨主席鋪路，侯友宜對此則表示，到場是為表示對未來國會的改革更高期許。

侯友宜今下午至淡水參加「民主改革說明會」宣講，表達健全國會、闡述國會改革理念，由於過去參選總統前侯友宜較少參加黨務活動，這次與朱立倫同台外界認為是為選黨主席鋪路，侯友宜今上午參加環保志工活動時對此表示，這次國會改革非常支持，新民意、新國會展現興利除弊，所以這場也是新北市第一場國會改革說明會，自己會到場表示對未來國會改革抱著更高的期許。

另外新北市府小內閣農業局長李玟傳聞調動外交部，侯友宜表示，人事異動是常態性，希望任何職位都為國家、為新北市來做事。