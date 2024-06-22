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陸懲治台獨分子最重判死刑 朱立倫：敵意螺旋衝突成本高

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對大陸昨天發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，國民黨主席朱立倫今天表示，中國大陸對中華民國沒有任何的司法管轄權。記者王千豪／攝影
針對大陸昨天發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，國民黨主席朱立倫今天表示，中國大陸對中華民國沒有任何的司法管轄權。記者王千豪／攝影

大陸昨天發布關於懲治「台獨」頑固分子的「意見」（類似函釋），羅列犯分裂國家罪、煽動分裂國家罪的行為，最高可判處死刑，甚至終身追責。國民黨主席朱立倫今日表示，兩岸敵意螺旋不斷上升，這是一個最不幸的發展方向，任何敵意螺旋造成的衝突成本實在是太高了，希望雙邊相互節制。

針對大陸昨天發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，朱立倫今天表示，中國大陸對中華民國沒有任何的司法管轄權，對台灣所有的民眾來講，就是沒有任何司法管轄權。

不過，朱立倫也說，最近看到兩岸的敵意螺旋不斷的上升，這是一個最不幸的發展方向，希望雙邊都要相互節制，因為任何敵意螺旋造成的衝突的成本實在是太高了，所以還是希望用對話來取代對抗。

朱立倫指出，賴清德總統就職一個多月來，所有都是對抗，甚至也把國人當敵人。不管國會改革法案，或其他重要法案，民進黨都把國民黨當作敵人一樣的來對抗，用攻擊取代對話、用對抗取代對話，這絕不是台灣之福。

朱立倫呼籲，希望民進黨不要為了一黨之私，為了包庇過去的弊案、為了保護民進黨的政黨權力，完全忘了該做的事情，怎麼樣為台灣好，這才是國民黨努力的目標，大家應該努力的目標。

國民黨 朱立倫 民進黨

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