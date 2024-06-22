國會改革法案暫告一段落 朱立倫擬於這時間點訪美

立法院在野黨團聯手封殺行政院針對國會改革法案提出的覆議案，國會改革法案暫告一段落。國民黨政高層透露，國民黨朱立倫近日密集指派嫡系子弟兵出訪美國，親自掌握美方態度，朱立倫將於美國總統大選前後，以黨主席身分率團訪美。

國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤近日受美國國務院「ACYPL領袖計畫」（American Council of Young Political Leaders）邀請，和跨黨派及台灣三個專業領域NGO、外交部組成代表團，前往美國華府、堪薩斯州、密蘇里州。

凌濤表示，他們在幾天內，密集走訪美國國安相關單位，與亞太重要官員，對話有關美台經濟、科技、教育之合作、也談及印太主張及國防軍事方向；在國會山莊，他們拜訪Ron Estes、Jerry Moran等參眾議員辦公室，對於選區產業、總統大選、財政稅制諸多討論；也與跨黨派智庫、民間公司，討論能源產業、氣候變遷、美中競合。

凌濤指出，他們也從華府飛到美國之心堪薩斯，拜訪堪薩斯聯邦法官Toby Crouse、堪州眾院黨團黨鞭等成員、參訪美國陸軍 Command and General Staff 學院，獲知美國中部州不同觀點；更有難得的機會，與康乃爾校友、堪薩斯市市長 Quinton Lucas、及 堪薩斯州長 Laura Kelly 面對面討論城市發展、美國國內選舉、農業貿易及美中互動等議題。

凌濤說，由於行程相當緊湊，但他們把握時間 讓世界看見桃園、讓美國友人更了解台灣。而他個人也多次強調，朱立倫堅持的「2D戰略：強化國防與對話交流」、「親美友日和陸」的重要主張，表達台灣民眾希望區域安全穩定和平發展的期待。

「不分政黨與議題組織，持續為深化台美關係努力。」凌濤強調，身為智庫副執行長及桃園市議員，做好城市外交、政黨外交，是他們的責任之一。接下來他也會透過貼文，分別分享這些寶貴的國際經驗。桃園身為國門之都，他們更需要有足夠的遠見及視野，敦促城市發展更國際、層次更高，這才是市民希望看到的政治品質。大家一起努力。

一位不具名國民黨政高層透露，朱立倫近日密集指派嫡系子弟兵出訪美國，與國民黨駐美代表處、美方相關人士聯繫對話，親自掌握美方態度。據了解，此舉顯示在國會改革及重大法案通過之後，於美國年底總統大選前後，朱立倫將有可能以黨主席身份正式率團訪美，持續溝通美中台政策。