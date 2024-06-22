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張善政批國土計畫法 卓揆指示與地方加強溝通

聯合報／ 記者林縉明陳俊智／連線報導

國土計畫法將於明年四月卅日實施，行政院要求地方政府六月底前將國土功能區圖報內政部，部分縣市掀起反彈聲浪，要求延後實施。桃園市長張善政昨天在行政院會中直言，國土計畫法不完備，呼籲中央提高到行政院會層級協商。行政院長卓榮泰指示，相關部會多跟地方政府溝通，希望能夠化解歧見。

張善政表示，國土計畫法不完備，與其他法令有競合之處，中央應提高到行政院會層級協商，由國發會或政務委員主責，並啟動修法；他強調，桃園至二○三六年有近四千公頃產業用地需求，明年國土法上路後，用地來源將成問題，應及早因應。

張善政也說，美超微公司已向桃園提出未來兩年擴廠用地需求，需要以最快速度協調，否則產業等不了會外移。此外，農業部迄今未明確說明農一、農二類別的未來用途，桃園受影響的農地面積將近二百公頃，這是民眾最反彈之處。

內政部長劉世芳表示，請各縣市政府於六月底，把國土功能審議圖提報送內政部審議，現在審議內容並不代表正式匡列，可提出變更。

國土計畫法 行政院

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