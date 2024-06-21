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登記截止 民進黨中執委39搶30、中評委16人選10

中央社／ 台北21日電
今年民進黨全國黨代表大會將在7月21日舉行。圖／聯合報系資料照片
今年民進黨全國黨代表大會將在7月21日舉行。圖／聯合報系資料照片

民進黨中執會與中評委選舉今天截止登記，中執委選舉共計39人登記，預計選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委；中評委選舉共計16人登記，預計選出10席中評委，其中1人擔任主委，現任中評會主委賴瑞隆登記參選。

民進黨7月21日將召開全代會，改選最高權力核心中常委、中執委、中評委。民進黨中常會日前通過選務工作日程，6月6日發布選舉公告，6月17日至21日辦理領表、登記。

中執委與中評委選舉今天登記截止，中執委選舉共計39人登記，中評委選舉共計16人登記。

民進黨員日前投票選出309席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，這617票將在7月全代會時改選中執委、中評委。

按照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委。

民進黨今天統計，中執委登記名單，正國會希望守住2席常委，參選登記包括中常委陳茂松、民進黨立委林岱樺、新北市議員卓冠廷、桃園市議員陳睿生、前台中市議員何明杰。

正國會的立委陳亭妃，是自己登記參選中執委，引發討論。陳亭妃晚間受訪表示，每次選舉登記，都是自己去登記，她當然是正國會，說她不是正國會、自立門戶，是笑話。

英系採多席次布局、推出7人，盼保住現有2席常委，除前立委蘇治芬登記參選，立委王世堅也登記。蘇系因本屆中常委蘇巧慧已當選新北市黨部主委，改推曾有中常委資歷的新北立委張宏陸出馬。

新潮流擁有3席常委，推出8人，本屆中常委、立委林俊憲拚連任，立委邱志偉與立委林宜瑾也登記參選。湧言會推出4人，本屆中常委、立委王定宇登記參選、拚連任。民主活水由立委洪申翰登記參選。

中評委登記名單，包括現任中評會主委、立委賴瑞隆，前立委洪宗熠、呂孫綾，台北市議員陳怡君、新北市議員顏蔚慈、台中市議員曾朝榮、台南市議員李宗翰、高雄市議員李雨庭等人。

民進黨表示，這些登記參選人的資格將待26日中執會進行審議後確定。

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