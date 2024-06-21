國土計畫影響產業發展？國土署：地方可彈性規畫

桃園市指國土計畫恐影響產業發展。國土署今天說，地方政府可依照地方自治精神及在地需求，進行彈性規畫，也可依照國家重大建設推動所需，適當調整分區，請如期提報國土功能分區圖草案。

內政部國土管理署晚間透過新聞稿指出，桃園市長張善政今天出席行政院會表示，國土計畫現行草案與目的事業法令競合，影響在地產業及農業發展的疑慮，建議提升到院會層級協商。

國土署表示，國土計畫法推動過程中，持續與各相關部會、地方政府研商，並針對疑義處予以協助其釐清；國土署強調，國土計畫是採取計畫管制並具備檢討變更機制，各縣市政府可依照地方自治精神及在地需求，進行彈性規畫，推動適宜發展的計畫。

國土署說，在國土功能分區畫設過程，也可依照國家重大建設推動所需，適當調整分區，請桃園市政府還是依照法定期限，如期提報國土功能分區圖草案到內政部審議，有關桃園市府關心的各項議題，也能夠在審議過程中釐清。

國土署表示，配合國土計畫將上路，地方政府所提各項議題涉及跨部會業務問題者，都會在保障民眾既有合法土地使用權利下積極研議。為因應國家重大建設推動及各縣市產業使用需求，地方政府未來可在符合國家產業政策及相關條件下，適度畫設城鄉發展地區。

國土署重申，明年4月30日國土計畫法正式上路後，地方政府一樣可以依發展需求，進行檢討與調整，後續也會與地方政府、民眾繼續溝通與說明，以消除對國土計畫的疑慮。