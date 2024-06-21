卓冠廷突辭民進黨發言人 登記參選中執委

兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷今天表示，面對民進黨迎接新時代的挑戰，為爭取更大的責任，能為台灣隊貢獻更多，已辭去發言人身分，並投入參選民進黨中央執行委員。

身兼中央黨部發言人的卓冠廷，上午在臉書Facebook貼文表示，為爭取更大的挑戰與責任，今天登記參選本屆中央執行委員（中執委）。從登記起，隨即卸下民進黨發言人身分。

卓冠廷下午接受中央社記者電訪表示，在臉書公布請辭發言人並參選中執委後，接到許多黨內前輩及好友的電話，鼓勵也期許年輕世代參與黨務。他說，「充分感受肩膀的重責大任，未來會更努力拜票，爭取認同」。

卓冠廷回憶，自己擔任發言人1年3個月的歷程，參與過2024總統大選選舉，也發起「搶救王義川」拉抬民進黨政黨票的戰役；他感謝有機會在這段期間的歷練，將成為未來前進的養分，努力為台灣發聲。

他說，2024總統大選結束後，台灣迎接新時代來臨，應是充滿希望的年代，但卻有反動勢力企圖毀壞過去8年改革的基礎，讓國家前景充滿不安與混亂。

卓冠廷話鋒一轉表示，「台灣隊」在選後的檢討中認為，選後盼台灣可穩健前行，但現在充分感受國會亂象，與民進黨全體面臨重新磨練的挑戰。因此，經思考後投入中執委選舉，想為台灣隊貢獻更多。

他說，已向黨主席賴清德、秘書長林右昌討論及報告，雖發言人屬志工兼任性質，應不受「應辭職參選」限制，但既然完成階段性任務，因此決定卸任展現決心，並獲得理解與同意。

卓冠廷臉書上貼文表示，今年初，看見許多優秀的立法委員無法成功當選、連任，甚至被守舊勢力奪回席次，他常思考，自己是否當時能做更多。

對此，記者詢問他，是否有意往立委選舉邁進；卓冠廷笑笑說，「先爭取連任市議員吧」；目前，僅是卸下發言人身分，但會持續為台灣發聲，直到沒有聲音。他盼外界加油給予機會，並賦予責任為台灣努力。