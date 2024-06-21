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台捷攜手援烏展人道精神 捷克外交部發文肯定

中央社／ 布拉格21日專電

捷克外交部近日發文肯定台捷合作援烏成果，為哈爾科夫區提供民生所需，是台捷合作援助首例。捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼也表示，這項計畫在烏克蘭人最迫切之際雪中送炭，展現人道援助的成果。

據駐捷克代表處發布新聞稿，為深化民主國家間的團結互助，台灣與捷克政府自2023年11月簽署合作瞭解備忘錄，開始協助烏克蘭重建遭戰爭摧毀的基礎設施，為當地居民提供淨水處理與能源發電設施，助其度過難關。

這項基礎設施置建計畫，歷經台捷烏三個國家7個多月的共同努力，終於在2024年6月陸續運抵烏克蘭預定建置地點。其中淨水處理設施設置於烏克蘭聶伯羅州行政區（Dnipropetrovsk Oblast），而能源設施則設置於哈爾科夫州行政區（Kharkiv Oblast）。根據捷克官方估計，這項計畫將分別嘉惠聶伯羅州13萬居民的用水，以及及哈爾科夫州5萬居民的用電。

捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼（TomášKopečný）率團隊到烏克蘭聶伯羅州行政區，檢視淨水處理設施與進行交贈工作，並向當地行政官員說明台捷共同努力過程。當地收到設施的行政官員感謝台捷合作案，維持戰地居民的民生條件，真正地協助烏克蘭人民。

這項計畫建置在烏克蘭哈爾科夫州行政區的能源發電設施，因該地鄰近戰爭交火區，科佩奇尼團隊6月中旬在柏林舉辦的「烏克蘭重建會議」（UkraineRecovery Conference, URC）期間，辦理「哈爾科夫重建論壇」（Kharkiv Recovery Forum）週邊會議時，向與會的哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）象徵性捐贈能源設施。

科佩奇尼在論壇上強調，在烏克蘭人民需求最迫切之際，台捷合作計畫雪中送炭，是台捷共同展現人道援助的最佳成果。

捷克外交部於19日在X社群平台（前身為推特）發文肯定台捷合作成果，讚揚雙方共同為慘遭戰爭蹂躪的哈爾科夫區提供民生安全，是台捷合作援助首例，該文並由捷克政府帳號轉推。

台捷援烏案是台灣與捷克政府合作援助首例，經雙方長期針對合作形式、法規與商業採購等各項新合作模式的探索與磨合，於今夏展現成果。兩國基於共同援烏的信念，落實在具體的民生基礎設施，以實際行動支持受戰火摧殘的烏克蘭。

外交部 捷克 烏克蘭

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