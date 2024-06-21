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立院外群眾集會影響 成功高中14班換教室上課

中央社／ 台北21日電

立法院今天表決國會職權修法覆議案，藍營發起「藍鷹行動」聲援修法，卻影響鄰近台北市立成功高中課堂進行，導致14個班級、約500人須從第3節課、上午10時起換教室。

反對「國會濫權」，由民團發起的「青鳥行動」申請在鎮江街以西的青島東路及中山南路集會遊行，支持「國會改革」的國民黨立法院黨團則取得鎮江街以東的青島東路及林森南路路權，號召支持者參與「藍鷹行動」，雙方各自表達訴求。

然而，台北市立成功高中校舍緊鄰「藍鷹行動」集會地點，校方上午6時50分便向現場活動負責人表達擔憂，協調降低音量及管制學校後門通行。

台北市教育局人員也在第1節課、上午8時許到現場了解狀況，評估聲音是否影響課堂進行，並在與校方討論後決定從第3節課、上午10時起，安排臨青島東路的14個班級、約500人改至臨濟南路的教室上課。

教育局表示，後續巡視受影響班級上課情形皆正常。校方強調，學校是教學場域，以確保學生受教權為最優先考量。

國會改革 立法院 集會遊行

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