政院通過「植物診療師法」草案 將強化高風險農藥管理

行政院會今天通過「植物診療師法」草案，藉以強化高風險農藥使用與管理，健全國內植物防疫、防災、防控的專業人力。行政院長卓榮泰說，草案若三讀通過，台灣有望成為全球首個制定植物診療師專法，及透過國家考試選才、認證的國家。

行政院會今天通過農業部擬具的「植物診療師法」草案，農業部透過新聞稿指出，因應全球氣候變遷造成新興有害生物頻傳，及消費者日益重視農產品安全、降低化學農藥使用風險的國際趨勢，因此立法建立植物診療師制度，草案將送立法院審議。

草案重點包含植物診療師由國家考試選才，建立專業人員證照制度，經考試及格領有植物診療師證書者，得充任植物診療師。草案規定，簽證事項為植物診療師專屬業務，不影響農民作物診斷諮詢服務需求，保障農民權益。

草案規範，未來植物診療師發現新紀錄有害生物發生時，有義務於24小時內通報主管機關，且對於植物疫病蟲害防治事項，有遵從主管機關指揮義務。草案指出，植物診療師提供農民或農企業即時、客製化植物診療服務，且因應氣候變遷，植物診療師可進一步輔導農民精準使用農藥，以正確執行植物保護工作，落實食安源頭管理。

農業部防檢署副署長杜麗華出席行政院會後記者會時說明，植物診療師現行相關業別人員無業務競合，且為同時保障林業、園藝及農藝技師權益，未來會對應列入應考資格。

行政院發言人陳世凱主持行政院會後記者會轉述，卓榮泰說，草案若三讀通過，台灣有望成為全球首個制定植物診療師專法，及透過國家考試選才、認證的國家，未來可從生產端提供專業的植物診療服務，提升植物保護水準及強化高風險農藥的使用管理，還能健全國內植物防疫、防災、防控的專業人力，保障糧食安全及公共利益。