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陳菊：美跨黨派挺台 是孫曉雅留給台灣最好禮物

中央社／ 台北21日電
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅即將任滿，監察院長陳菊（圖）細數她對台貢獻。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會台北辦事處長孫曉雅即將任滿，監察院長陳菊（圖）細數她對台貢獻。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅預定今年夏天任滿，昨天拜會監察院陳菊。陳菊細數孫曉雅任內對美台合作的貢獻，更表示「美國跨黨派對台灣一致支持」，是孫曉雅留給台灣最好的禮物。

監察院透過新聞稿表示，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）離任前夕，20日拜會監察院長暨國家人權委員會主任委員陳菊。

陳菊說，誠摯感謝孫曉雅在任期內，對美台關係的協助及貢獻。2022年8月，孫曉雅和她一起陪同時任美國眾議院議長裴洛西，參訪國家人權博物館，見證台灣民主歷程，是一次重要且相當成功的訪問。

陳菊指出，去年3月，孫曉雅到監察院發表演說、與監察委員進行對話，成為第一位進入監察院發表演說的駐台國際使節，監察院非常感謝這樣美好的紀錄和回憶。

陳菊表示，孫曉雅3年任內期間，見證台灣度過許多艱難及挑戰，包括COVID-19、各種假議題及假訊息影響台灣社會等，再次感謝孫曉雅一直扮演美台間最佳橋梁，給予台灣最堅定的支持。

陳菊說，「美國跨黨派對台一致支持」是孫曉雅留給台灣最好的禮物，美台也將在這樣堅實的基礎下繼續前進；「美國在台協會處長」的職務雖有任期，但台灣人與孫曉雅間的友誼沒有任期、長長久久。

孫曉雅 監察院 美國在台協會 陳菊

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