影／卓榮泰視察三接進度 明年3月底可望初期供氣

中油副總經理黃榮裕、中油總經理方振仁、國營司司長胡文中、中油董事長李順欽、經濟部次長連錦漳、行政院院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱、桃園市政府秘書長溫代欣下午一起視察中油公司觀塘液化天然氣接收站工程進度。

中油董事長李順欽表示觀塘液化天然氣接收站，力拼114年3月底測試運轉後，初期供氣。三接每年發電量200億度，約占台電總發電量7.5%，可替代未來核三除役減少之150億度發電量。

行政院院長卓榮泰表示政府十分重視觀塘液化天然氣接收站，是國家重大工程，聽到中油董事長李順欽表示114年3月底可初期供氣，他就可以回去了，很高興聽到工程可以如期如質完成。