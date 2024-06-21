快訊

85歲母親獨居高級公寓 堅持不讓女兒進屋探望…她強行闖入見驚人慘狀

曾嘆人生好難…么兒持槍揍人搶劫遭起訴 羅時豐回應了

綠能簡單達成？童子賢挺核能籲政府不該誤導大眾 提家鄉花蓮「1事」超氣

交通部規畫建置金馬氣象雷達 加強濃霧監測能力

中央社／ 台北21日電

行政院會今天通過「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」，預計明年起至民國118年間，建置金門馬祖地區C波段雷達及毫米波段雷達，強化對濃霧的監測能力，增加航班調度、旅客因應彈性。

為因應極端劇烈天氣威脅，行政院會今天通過交通部所提的「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」，報告指出，112年就將善於監測大範圍降水的S波段雷達（五分山、花蓮、墾丁、七股）全面更新為雙偏極化氣象雷達，可提供雷達所在地半徑460公里範圍內，每6分鐘至8分鐘，解析度1公里的天氣資訊。

為精進降雨及淹水預警能力，氣象署已完成建置南部降雨雷達站、中部降雨雷達站、北部降雨雷達站，並預計明年上半年再完成雲嘉南（湖山水庫）、宜蘭（蘇澳）降雨雷達站，組成5座觀測距離150公里的C波段防災降雨雷達網，結合原有氣象雷達觀測網，可提供每2分鐘，解析度250公尺的天氣資訊，提高都會區及易淹水區域降雨量估計的準確度。

此外，交通部正規劃執行「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」，預計於114年至118年間，完成建置金門與馬祖地區C波段雷達及毫米波段雷達，提升金馬及海峽雷達覆蓋率，還有西部及海峽上游劇烈天氣的早期預警時效，並強化夏秋與冬春季節交替期間濃霧的監測能力。

交通部長李孟諺出席行政院會後記者會時說明，目前全台灣降水雷達預計明年全數建置完成，將可更精準預測劇烈氣候，而過往金馬起霧影響航班調度甚鉅，為增加航班調度、旅客因應彈性，新的雷達建置計畫有其必要性與優先性。

災防告警 金門 雷達站 馬祖

延伸閱讀

交通部建道安資訊平台 路權團體質疑：不知作用為何

金馬居民看傻！多架陸民航機飛越上空 民航局揭因

日本沖繩降「破紀錄大雨」 淹水深及大腿民眾涉水推車

陸男駕船闖淡水河…管碧玲談雷達偵測遭質疑洩密 海委會回應

相關新聞

【重磅快評】賴清德急切安插自己人 林佳龍有樣學樣？

民主基金會19日召開董監事會，會中通過由立法院長韓國瑜擔任董事長，但韓提名政大教授盧業中出任執行長的人事案被代理主席、外...

被「藍鷹行動」點名罷免 黃捷：先問問高雄人同不同意

「青鳥行動」喊出罷免國民黨立委，國民黨立法院黨團今天號召支持者上街頭組成「藍鷹行動」，出現票選「反改革、反民主，最應該罷...

新青安燒出房市歪風 光為爭議補洞能為「投機」止火？

最近新清安貸款政策被認為是點燃房市的火柴 因素，背上「房價上揚」這個鍋。財政部日前邀集八大行庫，要為「背鍋」補洞，督導公股祭出人頭戶、貸後轉租及自住切結書三大措施，但基本上，不管財政部、中央銀行、金管會都還是從授信、貸款管理角度來思考解決之道，財經部會能想的也只有這些，其實更該想的是整個社會風氣為何至此？

國土計畫應提升至院會層級協商 張善政舉黃仁勳例指產業有用地需求

桃園市長張善政今參加行政院會，針對國土計畫現行草案有諸多不完備及目的事業法令競合之處，他呼籲中央將計畫提升至行政院會層級...

藍擬提高罷免門檻 王婉諭批「沒收人民罷免權」

在野立委封殺國會改革覆議案，綠營醞釀罷免藍營立委，藍營則打算修法提高罷免門檻反制。時代力量主席王婉諭今天批評，國民黨提高...

「藍鷹行動」聲援藍委 朱立倫高喊國會改革

立法院今天表決行政院國會職權修法覆議案，國民黨在院外發動「藍鷹行動」聲援藍委，國民黨主席朱立倫出席活動，感謝所有國民黨支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。