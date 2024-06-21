交通部規畫建置金馬氣象雷達 加強濃霧監測能力

行政院會今天通過「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」，預計明年起至民國118年間，建置金門與馬祖地區C波段雷達及毫米波段雷達，強化對濃霧的監測能力，增加航班調度、旅客因應彈性。

為因應極端劇烈天氣威脅，行政院會今天通過交通部所提的「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」，報告指出，112年就將善於監測大範圍降水的S波段雷達（五分山、花蓮、墾丁、七股）全面更新為雙偏極化氣象雷達，可提供雷達所在地半徑460公里範圍內，每6分鐘至8分鐘，解析度1公里的天氣資訊。

為精進降雨及淹水預警能力，氣象署已完成建置南部降雨雷達站、中部降雨雷達站、北部降雨雷達站，並預計明年上半年再完成雲嘉南（湖山水庫）、宜蘭（蘇澳）降雨雷達站，組成5座觀測距離150公里的C波段防災降雨雷達網，結合原有氣象雷達觀測網，可提供每2分鐘，解析度250公尺的天氣資訊，提高都會區及易淹水區域降雨量估計的準確度。

此外，交通部正規劃執行「金馬雷達建置暨即時災防預警推升計畫」，預計於114年至118年間，完成建置金門與馬祖地區C波段雷達及毫米波段雷達，提升金馬及海峽雷達覆蓋率，還有西部及海峽上游劇烈天氣的早期預警時效，並強化夏秋與冬春季節交替期間濃霧的監測能力。

交通部長李孟諺出席行政院會後記者會時說明，目前全台灣降水雷達預計明年全數建置完成，將可更精準預測劇烈氣候，而過往金馬起霧影響航班調度甚鉅，為增加航班調度、旅客因應彈性，新的雷達建置計畫有其必要性與優先性。