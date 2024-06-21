台灣採購俄煤全球第5大 跨國環團籲勿資助戰爭

環境權保障基金會今天攜手跨國性的國際環境組織揭露表示，俄烏戰爭以來，台灣躍升為全球第5大採購俄羅斯煤炭的國家，等於在資助戰爭，訴求以國內貿易法第5條停止採購。

環境權保障基金會、國際特赦組織台灣分會、歐洲價值安全政策中心、台灣跨國企業監察等團體，今天召開「台灣進口血汗俄煤全球第5．違背氣候人權價值」記者會，訴求台灣政府執行「貿易法」第5條，停止採購。

2021年另類諾貝爾獎得主暨俄羅斯環境組織「生態保衛」（Ecodefense）創辦人斯利魏雅克（VladimirSlivyak）指出，俄烏戰爭發生已2年多，死亡數以萬計，因應支撐俄羅斯對外侵略的重要經濟支柱之一就是出售化石燃料，戰爭發生以來，美、歐等國迅速禁止進口，台灣卻還在採購，等於資助戰爭、加劇苦難。

他並說，昨天已前往台塑股東會陳述國際資訊與意見，但是台塑沒有回應，這是很糟糕的狀況，因為等於在資助戰爭，會造成更多傷亡，應停止購買俄煤。

能源與清潔空氣研究中心（CREA）歐洲繼俄羅斯政策與能源分析團隊負責人李維（Isaac Levi）並說，俄烏戰爭發生以來，台灣反而躍升為全球第5大採購俄羅斯煤炭的國家、占其煤炭出口量5%，購買經費達35億美元（約新台幣1131億元），平均每個台灣人購買147美元（約新台幣4750元）的俄煤，成為全球人均購買俄煤第2多國。

環境權保障基金會研究員林靖豪說，台電已於2022年9月起終止購買俄煤。李維說，但是台灣對俄煤的依賴卻從2022年占台灣整體煤炭進口量的12%，增至2024年占18%，而台灣民營企業採購量的增加，讓台灣進口俄煤的量增加31%，此舉並存在能源安全問題，因為俄羅斯曾對歐洲削減管道天然氣供應，讓歐洲家戶燃氣價格漲了2倍。

歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）並說，台灣正與歐洲強化多元實質關係，特別是中東歐區域，當地國家非常關注俄羅斯對烏克蘭的入侵，已有捷克的政治人物、立陶宛10幾名民意代表關注台灣仍與俄羅斯採購煤炭、透過第三國輸銷工具機給俄羅斯的議題，指責台灣未果斷全面制裁違規行為，恐影響未來關係發展。

他也說，如果台灣企業持續相關交易，其實可能遭受美國次級制裁。環境權保障基金會說明，包含面臨無法使用美金或透過美國金融機構交易，甚至是鉅額罰款與刑責。

環境權保障基金會研究員孫興瑄進一步指出，從2023年至今年4月，台灣進口俄煤共1105萬公噸，但目前只能從麥寮港輸入252萬公噸（主要由台塑使用）、從和平港輸入145萬公噸（主要由台泥使用）理解約占4成的購買企業，其他6成輸入量的購買企業需要經濟部揭露，督導訂定停止採購期程。環境權保障基金會研究員許博任說，不排除向總統府的「國家氣候變遷對策委員會」溝通。

對此，截至下午4時，台塑不回應，台泥則尚未回應。

貿易法第5條規定，「基於國家安全之目的，主管機關得會同有關機關報請行政院核定禁止或管制與特定國家或地區之貿易。但應於發布之日起一個月內送請立法院追認。」