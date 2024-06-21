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被「藍鷹行動」點名罷免 黃捷：先問問高雄人同不同意

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
今天的藍鷹行動中，出現票選「反改革、反民主，最應該罷免的民進黨立委」看板。圖／翻攝自黃捷臉書
今天的藍鷹行動中，出現票選「反改革、反民主，最應該罷免的民進黨立委」看板。圖／翻攝自黃捷臉書

「青鳥行動」喊出罷免國民黨立委，國民黨立法院黨團今天號召支持者上街頭組成「藍鷹行動」，出現票選「反改革、反民主，最應該罷免的民進黨立委」看板，黃捷被活動主持人點名為最該罷免的綠營立委之一。黃捷對此表示，她不是第一次經歷罷免，「要罷免我，先問問高雄人同不同意」。

黃捷在臉書發文表示，有記者問她，怎麼看今天藍鷹發動罷免綠委，她榜上有名？黃捷說，她的立場一向鮮明也堅定，愛高雄、護台灣，該發聲的時候不曾退縮，該戰鬥的時候更不會因此畏懼。

黃捷表示，上任4個月以來，或許新科立委還有很多課題要學，但努力程度絕對問心無愧。罷免要有正當性，渾水摸魚、毀憲亂政、貪汙舞弊、通敵賣國，這些人才是不適任的立委。

黃捷強調，與其跪著求饒，她會站得直挺挺，和民主隊友們一起戰下去。

黃捷透過臉書貼文表示，她不是第一次經歷罷免，「要罷免我，先問問高雄人同不同意」。圖／翻攝自黃捷臉書
黃捷透過臉書貼文表示，她不是第一次經歷罷免，「要罷免我，先問問高雄人同不同意」。圖／翻攝自黃捷臉書

國民黨 罷免 黃捷

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