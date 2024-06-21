藍提修私校退場條例 教團「守護台灣教育平台」籲懸崖勒馬
守護台灣教育平台今天表示，中國國民黨立院黨團提案修正「私校退場條例」，5月10日逕付二讀，恐為經營不善的私校續命，有利財團掠奪校產，呼籲懸崖勒馬，回歸細緻審查。
守護台灣教育平台發布新聞稿指出，「私立高級中等以上學校退場條例」第24條規範專案輔導學校在2年內改辦其他教育、文化或社福事業，未改善就進入停招、解散清算的退場程序。
然而，國民黨立院黨團提案修正增加第2項，讓私校在改制、合併、停辦、改辦、清算完成前，新增由主管機關訂定1年以上時間，公開徵求有意願辦學者接手，且必要可延長。
守護台灣教育平台認為，退場條例已給私校2年改善機會，這次提案恐架空原來的條文設計，公開徵求期限可一延再延，使經營不善的私校得以續命，有利財團伺機掠奪校產，侵害私校公共性及公益性。
守護台灣教育平台並認為，國民黨立院黨團將這項修法抽出委員會，沒有專業討論、詳細審查，剝奪教育主管機關說明的機會，就逕付二讀，恐再現近期立法院罔顧民主程序、以國會多數暴力輾壓民意的另一惡例，呼籲懸崖勒馬，回歸正常立法程序，傾聽社會各界意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言