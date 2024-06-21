藍提修私校退場條例 教團「守護台灣教育平台」籲懸崖勒馬

最近新清安貸款政策被認為是點燃房市的火柴 因素，背上「房價上揚」這個鍋。財政部日前邀集八大行庫，要為「背鍋」補洞，督導公股祭出人頭戶、貸後轉租及自住切結書三大措施，但基本上，不管財政部、中央銀行、金管會都還是從授信、貸款管理角度來思考解決之道，財經部會能想的也只有這些，其實更該想的是整個社會風氣為何至此？

2024-06-21 15:30