快訊

陳妍希爆婚變後首現身 網友一看驚呼「臉部浮腫像哭過」

大雨狂炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班延誤

陸發布懲治台獨分子意見 發布日起施行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍擬提高罷免門檻 王婉諭批「沒收人民罷免權」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量黨主席王婉諭。圖/聯合報系資料照片
時代力量黨主席王婉諭。圖/聯合報系資料照片

在野立委封殺國會改革覆議案，綠營醞釀罷免藍營立委，藍營則打算修法提高罷免門檻反制。時代力量主席王婉諭今天批評，國民黨提高罷免門檻，是剝奪人民表達權、沒收人民罷免權。

王婉諭指出，罷免權是維護公共利益和監督政治人物的重要工具，提高罷免門檻將使罷免程序變得更加複雜和困難，實際就是剝奪民眾行使基本權利的機會，並阻礙公民有效監督政府的能力。

王婉諭批評，國民黨5月提出的修法草案不僅提高罷免門檻，甚至禁止人民在政治人物就職一年內，提出罷免案的提議與連署，這就是政治自保行為，嚴重危害台灣的民主體制。

王婉諭表示，立法委員進入國會是建立在民意基礎之上，應當維持對公民監督的開放態度，而非透過法律手段削弱人民的監督權；提高罷免門檻只會助長政治人物不作為和怠惰，將導致公共信任的進一步侵蝕，並降低公民對政府的信任度。

王婉諭強調，「還權於民」是時代力量的核心價值，呼籲所有關心民主發展的民眾共同反對任何妨礙罷免權的法案；台灣社會需要一個更加透明、公正和高效的罷免機制，確保公民對政治人物有效的監督。

時代力量 王婉諭 罷免 門檻

延伸閱讀

立院否決覆議案 藍：讓陽光照進國會、全面查弊案

覆議案遭封殺 公民團體：繼續監督七大民主倒退法案

轟國民黨推民主倒退法案 民團稱：有進展必有行動

回響／發文感謝專訪 王婉諭：拚全力是思念小燈泡方式

相關新聞

【重磅快評】賴清德急切安插自己人 林佳龍有樣學樣？

民主基金會19日召開董監事會，會中通過由立法院長韓國瑜擔任董事長，但韓提名政大教授盧業中出任執行長的人事案被代理主席、外...

藍鷹戰青鳥進入延長賽 朱柯宣講迎戰後續釋憲、罷免對決

立法院會今天（21日）表決行政院針對國會改革法案提出的覆議案，藍綠在立法院外都動員支持群眾正面對戰，國民黨結合立院國民黨團及挺藍團體發動6千人到1萬人，「藍鷹戰青鳥」展現街頭動員能量。覆議案今天結束，但國民黨百場下鄉宣講重頭戲才要登場，群眾街頭戰只是序曲，接下來的釋憲、罷免及國會重大法案的對決，國民黨都將正面對決，朝野對抗進入延長賽。

覆議不過提釋憲 林右昌：全台宣講不會停

行政院針對國會改革法案提出覆議，立法院院會今天將投票。民進黨立院黨團今早舉行黨團大會，黨秘書長林右昌也前來替民進黨立委打...

國土計畫應提升至院會層級協商 張善政舉黃仁勳例指產業有用地需求

桃園市長張善政今參加行政院會，針對國土計畫現行草案有諸多不完備及目的事業法令競合之處，他呼籲中央將計畫提升至行政院會層級...

國會改革覆議遭封殺 卓榮泰：會再向韓國請益 拉近距離

立法院今日針對國會改革覆議案進行投票，最後以62票比51票決議維持原決議，覆議案不通過。 行政院長卓榮泰下午在臉書表示，...

新青安燒出房市歪風 光為爭議補洞能為「投機」止火？

最近新清安貸款政策被認為是點燃房市的火柴 因素，背上「房價上揚」這個鍋。財政部日前邀集八大行庫，要為「背鍋」補洞，督導公股祭出人頭戶、貸後轉租及自住切結書三大措施，但基本上，不管財政部、中央銀行、金管會都還是從授信、貸款管理角度來思考解決之道，財經部會能想的也只有這些，其實更該想的是整個社會風氣為何至此？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。