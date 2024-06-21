藍擬提高罷免門檻 王婉諭批「沒收人民罷免權」

在野立委封殺國會改革覆議案，綠營醞釀罷免藍營立委，藍營則打算修法提高罷免門檻反制。時代力量主席王婉諭今天批評，國民黨提高罷免門檻，是剝奪人民表達權、沒收人民罷免權。

王婉諭指出，罷免權是維護公共利益和監督政治人物的重要工具，提高罷免門檻將使罷免程序變得更加複雜和困難，實際就是剝奪民眾行使基本權利的機會，並阻礙公民有效監督政府的能力。

王婉諭批評，國民黨5月提出的修法草案不僅提高罷免門檻，甚至禁止人民在政治人物就職一年內，提出罷免案的提議與連署，這就是政治自保行為，嚴重危害台灣的民主體制。

王婉諭表示，立法委員進入國會是建立在民意基礎之上，應當維持對公民監督的開放態度，而非透過法律手段削弱人民的監督權；提高罷免門檻只會助長政治人物不作為和怠惰，將導致公共信任的進一步侵蝕，並降低公民對政府的信任度。

王婉諭強調，「還權於民」是時代力量的核心價值，呼籲所有關心民主發展的民眾共同反對任何妨礙罷免權的法案；台灣社會需要一個更加透明、公正和高效的罷免機制，確保公民對政治人物有效的監督。