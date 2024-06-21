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【重磅快評】賴清德急切安插自己人 林佳龍有樣學樣？

聯合報／ 主筆室
台灣民主基金會日前召開董監事會，董事長韓國瑜提名盧業中（如圖）擔任執行長，不過綠營代表反對，經投票表決，以優勢席次「否決」盧業中的人事案。圖／聯合報系資料照片
台灣民主基金會日前召開董監事會，董事長韓國瑜提名盧業中（如圖）擔任執行長，不過綠營代表反對，經投票表決，以優勢席次「否決」盧業中的人事案。圖／聯合報系資料照片

民主基金會19日召開董監事會，會中通過由立法院長韓國瑜擔任董事長，但韓提名政大教授盧業中出任執行長的人事案被代理主席、外交部長林佳龍以人數優勢「否決」。盧的人事案吵了快半年，民進黨仍不忘卡盧，看到賴清德迫不及待安插自己人出任資策會董事長，原董座任期未到就被轟下台，林佳龍也顧不得觀瞻，整個民進黨都「不演了」。

資策會日前發布人事，臨時董監聯席會議通過由黃仲銘出任資策會董事長。黃仲銘與賴清德熟識30多年，去年信賴之友起跑，台南分會率先成立，黃仲銘即是分會會長，而他的丈人陳輝東是台南市美術館榮譽董事長，與賴也有私交，說黃是賴系人馬，絕不為過。

詭異的是，資策會原董座李世光的任期到2026年，他坦承上周才被告知，他的另一個工研院董事長的職務，也傳將由國科會前主委吳政忠取代。李是蔡英文執政時的經濟部長，自承政治立場偏綠，賴清德上任後急於拉李下馬，除了酬庸自己人，和蔡賴心結有無關係？不免引人揣測，若真有心結糾葛，手段也未免激進。 

賴清德如此，林佳龍也有樣學樣。民主基金會19日召開董監事會，處理董事長以及執行長人事案。韓國瑜請假，會議由林佳龍主持，韓請藍營代表宣讀親筆委託書「若有幸接任董事長，將直接提名盧業中擔任執行長」，不過綠營代表反對，要求韓到場說明，藍綠僵持不下，林佳龍決定投票表決，民進黨以優勢席次「否決」盧業中人事案，執行長由廖達琪暫代。

林佳龍與民主基金會的淵源來自他的左右手黃玉霖，黃是基金會的前任執行長，在「卡盧」期間表現搶眼，曾發聲明指執行長人選是民主協商產生，呼籲執行長人選議題儘快回到政黨合作軌道；但他的說法被藍營打臉，因為依基金會的組織章程規定，執行長人選就是由董事長提名。

財團法人臺灣民主基金會捐助暨組織章程第17條明定，該會設執行長一人，由董事長提名，經董事會同意後遴聘之。條文寫得很清楚，韓國瑜親筆委託書即具效力，韓有正當理由請假，為何非得到場不可？        

如果民進黨的論調是執行長人選是由民主協商產生，那要反問的是，四年前黃玉霖出任執行長，游錫堃有來找過在野陣營「民主協商」嗎？反而是黃玉霖的人事公布前，林佳龍即向媒體透露黃會有更高的位子，顯然民進黨只有黨內協商，那來民主協商？

林佳龍主持董監事會主導卡盧，投票表決「否決」盧業中人事案，是「封殺」還是「擱置」，藍綠解讀不同。但這個位子過去是林佳龍的左右手坐過，林佳龍若延續前外交部長吳釗燮的觀點，認為執行長就是外交部來派，是否又要找子弟兵來搶位子？事態若演變至此，難看吃相和賴清德還真是有得比！

林佳龍 民進黨 賴清德 韓國瑜

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