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國會職權修法覆議案遭否決 朱立倫盼民進黨體察民意

中央社／ 台北21日電

立法院今天否決國會職權修法覆議案國民黨主席朱立倫說，希望民進黨當局能體察民意，回到民主改革決心，不要忘了初衷；若民進黨持續反改革，國民黨會繼續到各地，讓民眾了解改革決心。

總統賴清德11日核可行政院提出的「立法院職權行使法」、「中華民國刑法」等修正案覆議理由書，行政院當天依憲法移請立法院覆議；立法院今天記名投票表決，覆議案遭否決。

國民黨今天在立法院周邊舉辦「藍鷹行動」，號召支持者到場聲援藍委，朱立倫在覆議案遭否決後到現場，他受訪時表示，非常高興在所有立委團結之下，包括民眾黨立委的支持，讓國會改革法案能持續推動；否決了違反民意、民主、改革決心的行政院覆議案，相信這是民眾最期待的，讓陽光照進國會，讓大家能看到過去不法、不公、不義的事。

朱立倫說，希望民進黨當局能真正體察民意，回到民主改革決心，不要忘了初衷，尤其是這30年來，不管是前總統陳水扁、蔡英文、駐日代表謝長廷等民進黨人士，都推動過國會改革，不要為了權力忘了初衷或反改革。

覆議案遭否決，民進黨團可能提出釋憲，朱立倫說，若民進黨持續反改革、與民意對抗，國民黨就會持續到各地，讓民眾了解改革的決心；未來每一項重要的法案，國民黨都會全力推動，讓大家看到國民黨與民意站在一起。

針對馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，國民黨和前總統馬英九的關係存在距離，朱立倫表示，國民黨跟馬英九的溝通沒有問題，他常與馬英九聯繫。

朱立倫在「藍鷹行動」現場向支持者表示，覆議案開票的結果證明正義、反貪腐的力量，以及要真相的決心在立法院獲得伸張；請賴總統、民進黨一定要記住，台灣的民主就是比人頭，用選票、投票，而不是用對抗、暴力，改變台灣的民主。

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