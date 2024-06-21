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國會改革覆議失敗 朱立倫：迎接台灣第三波民主

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對國會改革法案覆議案不通過，國民黨主席朱立倫表示，今天大家用快樂的心情共同迎接台灣第三波民主。圖／聯合報系資料照片
針對國會改革法案覆議案不通過，國民黨主席朱立倫表示，今天大家用快樂的心情共同迎接台灣第三波民主。圖／聯合報系資料照片

行政院針對國會改革法案提出覆議案，經今日立法院會投票表決後，覆議案不通過。國民黨主席朱立倫表示，民眾期待讓陽光照進國會，讓所有正義、所有弊案都能夠非常清楚，這是全民的期待，今天大家用快樂的心情共同迎接台灣第三波民主。

國民黨中央和國民黨立法院黨團今天舉行「藍鷹翱翔、弊案現形」活動，號召支持者到立法院外支持國會改革法案。朱立倫於12時左右現身會場，針對覆議案沒有通過，朱立倫表示，這是民眾最期待的，讓陽光照進國會，讓所有的正義、所有的弊案能夠非常清楚，大家今天用快樂的心情共同來迎接台灣第三波民主，希望民進黨當局能夠真正體察民意。

朱立倫說，回顧民主改革的決心，不要忘了初衷，尤其是這30年來不管前總統陳水扁、蔡英文、賴清德總統，或所有民進黨連任的立委們都推動過國會改革，國民黨現在用這樣的決心共同來推動，希望民進黨不要為了權力忘了初衷，不要為了權力反改革。

針對民進黨團將聲請釋憲，朱立倫表示，民進黨如果持續反改革，持續跟民意對抗，他們就到各地讓大家知道國民黨改革的決心；他呼籲，希望國民黨立委可以為正義發生，堅持做對的事情，不要怕綠媒惡意中傷。

朱立倫指出，民進黨不只反對國會改革，也反對包括地方最期待的財政收支劃分法，也對巴氏量表有意見，甚至還在推動反廢死。而國民黨每一項重要的法案包括能源、核電延役等，他們都會全力地來推動，讓民眾看到國民黨跟所有的民意是站在一起。

另外，對於外界質疑前總統馬英九和黨中央就兩岸論述有歧見，朱立倫澄清，溝通沒有任何的問題，「我常常跟馬總統都保持聯繫」。

國會改革 國民黨 朱立倫 民進黨 立法院 覆議案

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