青鳥行動反對提高罷免門檻 藍鷹行動籲罷免綠委

立法院今天表決行政院對國會職權修法所提覆議案，不同訴求的支持者集結立院外聲援。支持「反擴權」民團主張反對提高門檻沒收人民罷免權；國民黨立院黨團呼籲罷免民進黨立委。

立法院今天表決國會職權修法覆議案，超過50個公民團體，重回立法院周邊集結，被稱為「青鳥行動」再起，並主張公民反「國會濫權」、警告中國國民黨、拒絕民主倒退等訴求。

經濟民主聯合智庫今天上午發布新聞稿指出，6大公民論壇宣示，將持續監督立法院，確保7大民主倒退法案不會有進度，包括反對歸還救國團不當黨產、反對中天紅媒重新上架、反對濫權國會特偵組、反對核電廠破格延役、反對花東參條例、反對提高門檻沒收人民罷免權、反對民主防衛法治倒退。

台灣綠黨共同召集人林裙靜指出，罷免權是人民手中重要的民主工具之一，賦予人民監督和約束公職人員的能力，確保立委行為符合民眾期望和利益，若罷免門檻被提高，可能會削弱人民對立委的監督權，使公民無法有效制衡立委。

另方面，國民黨立法院黨團今天號召支持者上街頭組成「藍鷹行動」，國民黨立委於進去立法院投票前輪番上陣宣講，包括立法院黨團總召傅崐萁、吳宗憲、謝龍介、李彥秀等人，並呼籲民眾支持國會改革法案，一同揭弊案、要真相。

由於連日來各地罷免國民黨立委的聲浪不斷，「藍鷹行動」主持人也在台上指出，現在民進黨在背後操作罷免行動，呼籲支持者出手反制，並號召民眾罷免民進黨立委，同時安排婦女團體代表獻花給國民黨立委，象徵是立委的強力後盾。